HOME NEWS NASIONAL

Unjuk Rasa di Patung Kuda, Ini 12 Tuntutan Mahasiswa untuk Jokowi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |18:33 WIB
Unjuk Rasa di Patung Kuda, Ini 12 Tuntutan Mahasiswa untuk Jokowi
A
A
A

JAKARTA - Mahasiswa yang gabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Para mahasiswa membawa 12 poin sebagai tuntutan dalam aksi demo.

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, meminta Presiden Joko Widodo menemui mahasiswa yang berunjuk rasa. Sebanyak 12 tuntutan itu merupakan evaluasi untuk pemerintah Presiden Jokowi yang sudah berlangsung 10 tahun.

Sebanyak 12 tuntutan itu merupakan hasil dari rakernas selama satu pekan itu ada di SSemarang. Kemudian, hasil.keputusan mentampaikan tuntutan dilakukan pada hari kerja.

"Maka kami ambil hari kerja, agar gerakan ini benar-benar diperhatikan bukan hanya untuk pemerintah, tapi orang-orang di jalan masyarakat juga," kata Herianto kepada wartawan di Patung Kuda, Senin (22/7/2024).

BEM SI ingin menemui Jokowi langsung untuk menyampaikan 12 tuntutannya. Jika Jokowi absen, mereka berharap bisa menemui perwakilannya.

"Respon yang kita harapkan adalah pihak istana menemui kita karena kita mahasiswa menyampaikan aspirasi masyarakat dan ini tajuk besarnya tanggung jawab Jokowi seharusnya Jokowi maupun istana menemui kita," ucapnya

Herianto mengancam, jika istana tidak merespon maka aksi mahasiswa itu akan membesar di sejumlah daerah. Mereka ingin menemui Presiden Jokowi atau perwakilannya dari istana.

Berikut adalah 12 tuntutannya:

1. Menuntut Jokowi untuk tidak cawe-cawe di Pilkada Indonesia 2024

2. Menolak kembalinya dwifungsi TNI POLRI demi demokrasi Indonesia

3. Sahkan RUU perampasan aset dan RUU Masyarakat Adat

4. Tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan tindak tegas pelaku represifitas kepolisian

5. Tuntaskan konflik agraria dan wujudkan reforma agraria sejati

Halaman:
1 2
      
