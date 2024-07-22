Tiba di Papua, Presiden Jokowi Diagendakan Buka Pameran Kelapa Internasional

Presiden Joko Widodo tiba di Papua untuk membuka Pameran Kelapa Internasional, Senin (22/7/2024) (Foto: Biro Pers Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Papua. Orang nomor satu di Indonesia itu pun sudah tiba di Jayapura, Provinsi Papua pada sore hari ini Senin (22/7/2024). Jokowi tiba di Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pada Senin, 22 Juli 2024, sekitar pukul 17.35 WIT.

Tampak menyambut kedatangan Presiden adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala BIN Budi Gunawan, Pangkogabwilhan III Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, Pj. Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, dan Ketua DPRD Papua Jhony Banua Rouw.

Presiden dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kota Jayapura dengan menggunakan kendaraan mobil, untuk bermalam dan melanjutkan kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Konferensi dan Pameran Kelapa Internasional (Cocotech) ke-51 Tahun 2024, yang digelar di Ballroom Hotel Westin, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Senin, 22 Juli 2024.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan potensi besar ekonomi hijau yang dimiliki Indonesia, terutama dalam industri kelapa.