Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Papua, Presiden Jokowi Diagendakan Buka Pameran Kelapa Internasional

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |18:59 WIB
Tiba di Papua, Presiden Jokowi Diagendakan Buka Pameran Kelapa Internasional
Presiden Joko Widodo tiba di Papua untuk membuka Pameran Kelapa Internasional, Senin (22/7/2024) (Foto: Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Papua. Orang nomor satu di Indonesia itu pun sudah tiba di Jayapura, Provinsi Papua pada sore hari ini Senin (22/7/2024). Jokowi tiba di Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pada Senin, 22 Juli 2024, sekitar pukul 17.35 WIT. 

Tampak menyambut kedatangan Presiden adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala BIN Budi Gunawan, Pangkogabwilhan III Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, Pj. Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, dan Ketua DPRD Papua Jhony Banua Rouw.

Presiden dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kota Jayapura dengan menggunakan kendaraan mobil, untuk bermalam dan melanjutkan kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Konferensi dan Pameran Kelapa Internasional (Cocotech) ke-51 Tahun 2024, yang digelar di Ballroom Hotel Westin, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Senin, 22 Juli 2024. 

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan potensi besar ekonomi hijau yang dimiliki Indonesia, terutama dalam industri kelapa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/620/2878307/7-potret-kegiatan-para-ibu-negara-di-spouse-program-ktt-yang-dipimpin-iriana-jokowi-p23rGByegJ.jpg
7 Potret Kegiatan Para Ibu Negara di Spouse Program KTT yang Dipimpin Iriana Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/620/2865720/napak-tilas-baju-adat-tanimbar-maluku-yang-dipopulerkan-presiden-jokowi-iGTzLHkOFp.jpeg
Napak Tilas Baju Adat Tanimbar Maluku yang Dipopulerkan Presiden Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/620/2864975/deretan-pakaian-adat-yang-dipakai-presiden-jokowi-saat-sidang-tahunan-mpr-a7NJn5Eev4.jpg
Deretan Pakaian Adat yang Dipakai Presiden Jokowi saat Sidang Tahunan MPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/02/620/2856292/jokowi-enggan-laporkan-rocky-gerung-bisakah-pasal-penghinaan-presiden-jadi-bukan-delik-aduan-WBTpCQWm8r.jpg
Jokowi Enggan Laporkan Rocky Gerung, Bisakah Pasal Penghinaan Presiden Jadi Bukan Delik Aduan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/20/620/2768418/tegaskan-soal-hilirisasi-jokowi-kita-jangan-takut-G6ZL8Wfclr.JPG
Tegaskan soal Hilirisasi, Jokowi: Kita Jangan Takut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/21/620/2428482/presiden-jokowi-ulang-tahun-ke-60-banjir-doa-dari-netizen-ua1DUCwy5o.jpg
Presiden Jokowi Ulang Tahun Ke-60 Banjir Doa dari Netizen
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement