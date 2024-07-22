Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Situasi Chaos, Polisi Semprotkan Water Cannon ke Massa Demo Kritik 10 Tahun Jokowi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |19:49 WIB
Situasi Chaos, Polisi Semprotkan Water Cannon ke Massa Demo Kritik 10 Tahun Jokowi
Demo BEM SI kritik 10 tahun pemerintahan Jokowi (Foto: Irfan Maruf)
A
A
A

   

JAKARTA - Aparat kepolisian membubarkan paksa massa Demo Kritik 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kawasan Patung Kuda, Jakarta dengan semprotan water cannon, Senin (22/7/2024).

Situasi di lokasi terpantau sudah tidak kondusif sekitar pukul 19.00 WIB. Saat itu, water cannon sudah ditembakkan beberapa kali ke arah massa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Setelah beberapa kali mencoba masuk dengan merobohkan beton pembatas polisi. Aparat membentuk barikade untuk menghalau laju massa. Satu peleton polisi lengkap dengan perisai maju untuk menghadapi massa.

Awalnya massa mencoba bertahan. Namun, polisi terus menerus menembakkan water cannon ke arah massa. Setelah massa perlahan terpukul mundur, barisan polisi terus maju untuk mendorong massa keluar dari area Patung Arjuna Wijaya.

"Water cannon maju," kata salah seorang polisi memberikan komando.

Sekitar pukul 19.05 WIB, massa terpukul mundur hingga harus membubarkan diri ke arah Thamrin maupun ke Jalan Abdul Muis.

Sebelumnya diberitakan, massa dari BEM SI terlihat memadati Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, untuk berdemonstrasi terkait 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi pada Senin 22 Juli 2024.

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, meminta Presiden Jokowi menemui mahasiswa yang berunjuk rasa. Sebanyak 12 tuntutan itu merupakan evaluasi untuk pemerintah Presiden Jokowi yang sudah berlangsung 10 tahun.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180238/polri-IBsG_large.jpg
Polisi Masuk ke Barisan Massa Guru yang Demo di Monas, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180218/demo-gjOV_large.jpg
Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup Total, Macet Parah Mengular Arah Sudirman-Thamrin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180208/demo_guru-xQYS_large.jpg
1.597 Aparat Gabungan Dikerahkan Kawal Demo Guru di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177974/demo-uLFQ_large.jpg
17 Tuntutan BEM SI Dalam Aksi Demo Satu Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177878/aksi_demo-nBSU_large.jpg
1.743 Personil Dikerahkan Amankan Aksi Demo Aliansi BEM SI di Patung Kuda Jakpus Siang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177863/aksi-8r3I_large.jpg
Aksi Demo 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Hindari Kawasan DPR-Monas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement