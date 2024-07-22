Situasi Chaos, Polisi Semprotkan Water Cannon ke Massa Demo Kritik 10 Tahun Jokowi

JAKARTA - Aparat kepolisian membubarkan paksa massa Demo Kritik 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kawasan Patung Kuda, Jakarta dengan semprotan water cannon, Senin (22/7/2024).

Situasi di lokasi terpantau sudah tidak kondusif sekitar pukul 19.00 WIB. Saat itu, water cannon sudah ditembakkan beberapa kali ke arah massa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Setelah beberapa kali mencoba masuk dengan merobohkan beton pembatas polisi. Aparat membentuk barikade untuk menghalau laju massa. Satu peleton polisi lengkap dengan perisai maju untuk menghadapi massa.

Awalnya massa mencoba bertahan. Namun, polisi terus menerus menembakkan water cannon ke arah massa. Setelah massa perlahan terpukul mundur, barisan polisi terus maju untuk mendorong massa keluar dari area Patung Arjuna Wijaya.

"Water cannon maju," kata salah seorang polisi memberikan komando.

BACA JUGA: Kejagung Kebut Berkas 4 Tersangka Korupsi Timah yang Belum Rampung

Sekitar pukul 19.05 WIB, massa terpukul mundur hingga harus membubarkan diri ke arah Thamrin maupun ke Jalan Abdul Muis.

Sebelumnya diberitakan, massa dari BEM SI terlihat memadati Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, untuk berdemonstrasi terkait 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi pada Senin 22 Juli 2024.

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, meminta Presiden Jokowi menemui mahasiswa yang berunjuk rasa. Sebanyak 12 tuntutan itu merupakan evaluasi untuk pemerintah Presiden Jokowi yang sudah berlangsung 10 tahun.