Kantongi Dukungan NasDem, Anies Akui Surya Paloh Selipkan Pesan untuk Jakarta

JAKARTA - Partai NasDem resmi mengusung Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta di Pilkada serentak 2024. Dukungan yang dikantonginya, kata Anies, buah dari diskusi panjang dengan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh.

"Tadi kami berdiskusi amat mendalam cukup panjang bersama dengan bapak Surya Paloh Ketua Umum Partai NasDem dan juga dengan teman-teman pimpinan dari Partai NasDem dan diskusi yang kita bahas membahas secara serius tentang masa depan Jakarta,” kata Anies, Senin (22/7/2024).

Anies menambahkan, pesan dari Surya Paloh untuk melanjutkan keberhasilan Jakarta. Ia juga bertekad untuk memajukan Jakarta sebagai kota global.

"Beliau menekankan pentingnya untuk Jakarta makin maju hal-hal yang dirasakan sebagai keberhasilan diteruskan, ditingkatkan, hal-hal yang dirasakan perlu peningkatan maka perlu perbaikan,” ujarnya.

"Fokus perbaikan sehingga fokus kita adalah ke depan Jakarta sebagai salah satu global dunia yang setara dengan kota-kota global lainnya," tuturnya.

Sebelumnya, DPP Partai NasDem resmi mengusung Bacagub DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai NasDem, Hermawi Taslim didampingi Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Nasdem Willy Aditya di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin.

"Menyepakati untuk Pilkada DKI, Pak Surya Paloh memimpin rapat langsung menetapkan Bapak Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari Partai NasDem," kata Hermawi dalam jumpa pers.

Hermawi mengungkapkan, terkait Bacawagub diserahkan kepada Anies paling lambat 22 Agustus 2024 mendatang.

"Kemudian, kita juga tadi tetapkan deklarasi dengan pasangan, Pak Anies siapa pasangannya akan dijelaskan nanti selambatnya tanggal 22 Agustus 2024, tapi bisa lebih cepat kalau Pak Anies bisa menyelesaikan PRnya dalam waktu 3 hari berarti tanggal 25 dan seterusnya kira kira seperti itu," ujarnya.