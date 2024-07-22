Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Harlah ke-26 PKB Dimeriahkan Sejumlah Artis, Cak Imin: Fokus Silaturahmi Internal

Cipto , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |20:13 WIB
Harlah ke-26 PKB Dimeriahkan Sejumlah Artis, Cak Imin: Fokus Silaturahmi Internal
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar
A
A
A

JAKARTAPartai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menyelenggarakan peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-26 pada Selasa, 23 Juli 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat.

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menyebut, hajatan kali ini lebih fokus kepada silaturahmi internal dan kolega partai. PKB juga mendatangkan dua bintang tamu utama untuk memeriahkan hajat tahunan partai.

“Kami syukuran, tetapi intinya hiburan saja. Intinya kami mau menikmati Maliq & D'Essentials dan Happy Asmara. Wartawan wajib datang,” kata Cak Imin di Jakarta, Senin (22/7/2024).

Cak Imin -- panggilan akrabnya-- menyatakan, PKB juga akan mengundang semua partai politik untuk menghadiri acara tersebut. "Partai-partai semua diundang," tuturnya.

Sebelum puncak Harlah digelar, PKB terlebih dahulu mengadakan sejumlah kegiatan. Sabtu (21/7) pagi salah satu organisasi sayap PKB, Perempuan Bangsa menggelar Sosialisasi UU Kesejahteraan Ibu dan Anak di kawasan CFD.

Di hari yang sama, Perempuan Bangsa juga menggelar lomba masak nasi goreng dan rias tumpeng di gedung Serbaguna RJA, Jakarta Selatan dengan peserta seluruh Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI Fraksi PKB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/337/3156645/cak_imin-vP0N_large.jpg
Pesan Cak Imin Sebelum Melepas PKB Run Fest 5K 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/337/3156606/cak_imin-WOVa_large.jpg
PKB Akan Undang Presiden Prabowo pada Puncak Harlah 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/337/3156291/pkb-JVfH_large.jpg
PKB Kumpulkan Ribuan Kader Eksekutif dan Legislatif, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3155033/cak_imin-6Tmr_large.jpg
Ketika Cak Imin Tanding Padel Lawan Menpora: Baru 2 Kali Main, Wajar Kalau Tak Bisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/337/3072615/ketua_fraksi_pkb_mpr_ri_neng_eem_marhamah_zulfa_hiz-Daue_large.jpg
Fraksi PKB MPR Dukung Presiden Terpilih Prabowo Naikkan Gaji Hakim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038603/puji-cak-imin-tokoh-fenomenal-mardiono-saya-tunggu-kabarnya-untuk-nyalon-gubernur-RAmUuCq1vv.jpg
Puji Cak Imin Tokoh Fenomenal, Mardiono : Saya Tunggu Kabarnya untuk Nyalon Gubernur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement