Harlah ke-26 PKB Dimeriahkan Sejumlah Artis, Cak Imin: Fokus Silaturahmi Internal

JAKARTA- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menyelenggarakan peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-26 pada Selasa, 23 Juli 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat.

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menyebut, hajatan kali ini lebih fokus kepada silaturahmi internal dan kolega partai. PKB juga mendatangkan dua bintang tamu utama untuk memeriahkan hajat tahunan partai.

“Kami syukuran, tetapi intinya hiburan saja. Intinya kami mau menikmati Maliq & D'Essentials dan Happy Asmara. Wartawan wajib datang,” kata Cak Imin di Jakarta, Senin (22/7/2024).

Cak Imin -- panggilan akrabnya-- menyatakan, PKB juga akan mengundang semua partai politik untuk menghadiri acara tersebut. "Partai-partai semua diundang," tuturnya.

Sebelum puncak Harlah digelar, PKB terlebih dahulu mengadakan sejumlah kegiatan. Sabtu (21/7) pagi salah satu organisasi sayap PKB, Perempuan Bangsa menggelar Sosialisasi UU Kesejahteraan Ibu dan Anak di kawasan CFD.

Di hari yang sama, Perempuan Bangsa juga menggelar lomba masak nasi goreng dan rias tumpeng di gedung Serbaguna RJA, Jakarta Selatan dengan peserta seluruh Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI Fraksi PKB.