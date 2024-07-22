Buntut Gaduh Bertemu Presiden Israel, 2 Kader Mundur dari PP Fatayat NU

JAKARTA - Dua anggota Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (PP Fatayat NU), Izza Annafisatud Daniyah dan Nurul Bahrul Ulum mengundurkan diri dari Fatayat NU. Pengundurannya buntut pertemuan dengan Presiden Israel Isaac Herzog pada 3 Juli 2024 lalu.

"Benar yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dari kepengurusan PP Fatayat NU," ujar Ketua Umum PP Fatayat NU, Margaret Aliyatul Maimunah dikutip dalam laman resmi NU Online, Senin (22/7/2024).

Izza Annafisatud Daniyah diketahui sempat menjabat sebagai Wakil Koordinator Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup. Sementara itu, Nurul Bahrul Ulum sebagai Wakil Koordinator Bidang Media Informasi dan Litbang Fatayat NU.

Sebelumnya, Margaret menegaskan pertemuan antara dua anggotanya dengan Presiden Israel merupakan kegiatan pribadi dan tidak ada hubungannya dengan organisasi.

"Keikutsertaan kedua anggota tersebut dalam program Dialog Antaragama di Israel, yang termasuk pertemuan dengan Presiden Israel, sepenuhnya merupakan kegiatan pribadi. PP Fatayat NU tidak memiliki informasi atau keterlibatan dalam acara tersebut karena tidak menerima undangan," ujarnya.

PP Fatayat NU, lanjut Margaret, tidak pernah memberikan mandat dan izin kepada dua anggotanya untuk menjadi peserta dalam kegiatan tersebut. Margaret meminta maaf terkait pertemuan dua anggotanya dengan Presiden Israel.

"PP Fatayat NU memohon maaf kepada seluruh warga Indonesia dan masyarakat dunia apabila telah mengakibatkan kegaduhan dan ketersinggungan dari sisi kemanusiaan universal sehubungan dengan adanya pertemuan tersebut," ujarnya.