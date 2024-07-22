Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Lewotobi Laki-Laki Kembali Meletus Malam Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |20:56 WIB
Gunung Lewotobi Laki-Laki Kembali Meletus Malam Ini
Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki (Foto: PVMBG)
JAKARTA - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan Gunung Lewotobi Laki-Laki kembali mengalami erupsi malam ini, Senin (22/7/2024), pukul 21.14 WITA. Letusan semburkan abu vulkanik setinggi 1.500 meter di atas puncak.

"Terjadi erupsi G. Lewotobi Laki-laki pada hari Senin, 22 Juli 2024, pukul 21:14 WITA dengan tinggi kolom abu teramati ± 1500 m di atas puncak (± 3084 m di atas permukaan laut)," ujar Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Herman S Mboro dalam keterangannya.

Gunung Api Lewotobi Laki-Laki terletak di Kab/Kota Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dengan posisi geografis di Latitude -8.5389°LU, Longitude 122.7682°BT dan memiliki ketinggian 1584 mdpl.

Herman melaporkan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 29.6 mm dan durasi 259 detik.

