HOME NEWS NASIONAL

Diberi Tugas Cari Wakil Pilgub DKI, Anies: Dibahas Sama-Sama

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |21:03 WIB
Diberi Tugas Cari Wakil Pilgub DKI, Anies: Dibahas Sama-Sama
Anies Baswedan. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan dirinya akan membahas bersama-sama dengan parpol pengusung terkait calon wakil yang akan mendampinginya. Anies sudah resmi diusung Partai Nasdem di Pilgub Jakarta 2024.

“Dan saya ingin sampaikan kepada semua, amanat yang dibebankan ini di antaranya adalah tugas untuk menyusun pasangan dan Insya Allah akan dibahas bersama-sama. Harapannya, kita akan bisa bekerja sama dengan lebih banyak partai yang lain,” kata Anies kepada wartawan, Senin (22/7/2024).

Anies menuturkan, komunikasi dengan partai lain sudah terjalin. Ia pun berharap, partai politik lainnya bisa mengikuti jejak PKS dan Nasdem.

“Komunikasi sudah ada, Insya Allah akan diperjelas, dilanjutkan yang selama ini kita sudah dengar sudah deklarasi sebelumnya pertama adalah PKB, kedua adalah PKS dan kita sudah melakukan pembicaraan dan Nasdem sudah melakukan pembicaraan dengan partai lain,” ujarnya.

Di sisi lain, Anies menyampaikan terima kasihnya atas dukungan yang telah diberikan. Ia berharap bisa membawa Jakarta semakin maju.

“Saya ingin menyampaikan rasa hormat, rasa apresiasi dan terima kasih dan segala kerendahan hati, Insya Allah akan terus berjuang bersama untuk kebaikan masyarakat di Jakarta dan masa depan kota Jakarta,” jelasnya.

DPP Partai NasDem resmi mengusung Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai NasDem, Hermawi Taslim didampingi Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Nasdem Willy Aditya di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (22/7/2024).

Halaman:
1 2
      
