Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sandra Dewi Keberatan Penyidik Sita 88 Tas Brandednya Terkait Kasus Timah Harvey Moeis

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |21:57 WIB
Sandra Dewi Keberatan Penyidik Sita 88 Tas Brandednya Terkait Kasus Timah Harvey Moeis
Harvey Moeis dan Sandra Dewi (Instagram Sandra Dewi)
A
A
A

JAKARTA - Artis Sandra Dewi keberatan 88 tas brandednya disita penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai barang bukti kasus korupsi timah dengan tersangka Harvey Moeis, suaminya.

Puluhan tas itu sudah diserahkan Kejagung ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bersama berkas dan tersangka Harvey Moeis untuk didakwa ke pengadilan.

Kuasa hukum Harvey Moeis, Harris Arthur Haedar mengatakan bahwa puluhan tas branded itu dibeli dari hasil keringat Sandra Dewi, bukan dari hasil uang korupsi.

 BACA JUGA:

"Tas-tas juga, kalau saya enggak salah ada 88 tas branded. Itu hasil yang didapat dari hasil keringat Ibu SD yang telah diklarifikasi oleh penyidik," kata Harris Arthur Haedar di Kejari Jakarta Selatan, Senin (22/7/2024).

Oleh sebab itu, Harris menyebut bahwa Sandra Dewi keberatan atas penyitaan tas-tas miliknya tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/337/3136606/ilustrasi_sidang_vonis-x75m_large.jpg
Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Timah Rp300 Triliun Divonis 3 hingga 10 Tahun Penjara, Denda Ratusan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/337/3111038/penangkapan_buronan-gHCj_large.jpg
Sempat Buron, Kejagung Tangkap Dirut PT KTM Terkait Kasus Impor Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/337/3110358/kejaksaan_agung-HFtA_large.jpeg
Kejagung Periksa 2 Saksi Kasus Korupsi PT Timah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/337/3103151/harvey_moeis_divonis_rendah-tC3A_large.jpg
KY Usut Tuntas Laporan terhadap Hakim Pemberi Vonis Ringan Harvey Moeis: Menjadi Perhatian Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/337/3096791/ilustrasi_persidangan-OuPS_large.jpeg
Bacakan Pleidoi, Terdakwa Kasus Korupsi Timah: Sial Sekali Hidup Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/337/3094501/eks_kadis_esdm_babel_amir_syahbana_divonis_4_tahun_penjara_dalam_kasus_timah-liHN_large.jpg
Eks Kadis ESDM Babel Amir Syahbana Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Timah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement