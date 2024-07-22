Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puan Dorong Dunia Internasional Bergerak demi Perdamaian di Palestina

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |22:01 WIB
Puan Dorong Dunia Internasional Bergerak demi Perdamaian di Palestina
Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik putusan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ). Dalam putusannya, ICJ menyatakan pendudukan Israel di tanah Palestina sebagai tindakan ilegal.

“Putusan ICJ atau Mahkamah Internasional merupakan langkah bijaksana untuk Palestina dan demi terciptanya keadilan internasional,” ujar Puan dalam keterangan tertulis, Senin (22/7/2024).

Puan mendorong negara-negara dunia untuk mengambil aksi dalam upaya perdamaian di Palestina. Keputusan ICJ, diharapkan Puan bisa menjadi titik awal dalam mencapai perdamaian dan keadilan bagi Palestina. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Penjajahan DPR ICJ Israel Palestina
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/337/3047884/tim_mer_c_indonesia_daring_dalam_konferensi_pers-QyOi_large.jpg
Fasilitas Terbatas, Dokter MER-C Indonesia Lakukan Tindakan Operasi Pakai Senter HP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/27/338/3040323/massa_gelar_aksi-7JWN_large.jpg
Ribuan Orang Gelar Aksi Bela Palestina Kutuk Kebiadaban Zionis Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/337/3040159/aksi_bela_palestina-lfi3_large.jpg
Besok Ada Aksi Bela Palestina, Massa Konvoi Besar-besaran ke Kemayoran dari Masjid Al-Azhar Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038346/ancam-dengan-senjata-pria-ini-didakwa-lakukan-kejahatan-rasial-ke-warga-as-keturunan-palestina-6b7F9rGVD1.jpg
Ancam dengan Senjata, Pria Ini Didakwa Lakukan Kejahatan Rasial ke Warga AS Keturunan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038326/sepakat-rekonsiliasi-14-faksi-palestina-tanda-tangani-deklarasi-beijing-untuk-akhiri-perpecahan-chIbFrfVcD.jpg
Sepakat Rekonsiliasi, 14 Faksi Palestina Tanda Tangani Deklarasi Beijing untuk Akhiri Perpecahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038279/lakukan-kekerasan-terhadap-warga-palestina-jepang-jatuhkan-sanksi-ke-4-pemukim-israel-di-tepi-barat-dUZFa9yNRP.jpg
Lakukan Kekerasan Terhadap Warga Palestina, Jepang Jatuhkan Sanksi ke 4 Pemukim Israel di Tepi Barat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement