Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gerindra Ingin Duetkan Ahmad Luthfi dan Kaesang Pangarep di Pilgub Jateng 2024

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |23:15 WIB
Gerindra Ingin Duetkan Ahmad Luthfi dan Kaesang Pangarep di Pilgub Jateng 2024
Kaesang Pangarep (Instagram @kaesangp)
A
A
A

JAKARTA - Partai Gerindra memutuskan mengusung Irjen Ahmad Luthfi di Pilgub Jawa Tengah 2024. Partai besutan Prabowo Subianto ingin menduetkan Kapolda Jawa Tengah itu dengan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menilai sosok Kaesang Pangarep sangat menonjol dalam beberapa hasil survei terkini sehingga dinilai cocok untuk diduetkan dengan Ahmad Luthfi.

 BACA JUGA:

“Di beberapa macam survei yang kami baca cukup maju,” kata Ahmad Muzani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/512/3090054/pilkada_jawa_tengah-L89B_large.jpg
Pilgub Jateng, Andika Perkasa Nyoblos di TPS Lempongsari: Kita Siap Menang, Siap Kalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/337/3036193/jadi-wamentan-sudaryono-pastikan-tak-maju-pilgub-jateng-2024-FKahHo2AxO.jpg
Jadi Wamentan, Sudaryono Pastikan Tak Maju Pilgub Jateng 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/337/3028502/survei-lsi-kaesang-unggul-di-jateng-kalahkan-ahmad-luthfi-dan-raffi-ahmad-W7JOwy7nUU.png
Survei LSI : Kaesang Unggul di Jateng, Kalahkan Ahmad Luthfi dan Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/06/27/512/1914621/objek-wisata-hingga-gerai-makanan-beri-diskon-besar-untuk-pemilih-di-pilkada-jateng-8GWiltAWul.jpg
Objek Wisata hingga Gerai Makanan Beri Diskon Besar untuk Pemilih di Pilkada Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/05/31/512/1905147/senyum-nenek-masriah-saat-dapat-bantuan-pengobatan-dari-ganjar-pranowo-4O3qIswGPy.jpg
Senyum Nenek Masriah saat Dapat Bantuan Pengobatan dari Ganjar Pranowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/05/23/512/1901879/ayam-jago-untuk-ganjar-pranowo-MQCRs90Oz4.jpg
Ayam Jago untuk Ganjar Pranowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement