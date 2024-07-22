Gerindra Ingin Duetkan Ahmad Luthfi dan Kaesang Pangarep di Pilgub Jateng 2024

JAKARTA - Partai Gerindra memutuskan mengusung Irjen Ahmad Luthfi di Pilgub Jawa Tengah 2024. Partai besutan Prabowo Subianto ingin menduetkan Kapolda Jawa Tengah itu dengan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menilai sosok Kaesang Pangarep sangat menonjol dalam beberapa hasil survei terkini sehingga dinilai cocok untuk diduetkan dengan Ahmad Luthfi.

“Di beberapa macam survei yang kami baca cukup maju,” kata Ahmad Muzani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2024).