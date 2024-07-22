Aksi Heroik Petugas Damkar Selamatkan Dua Bocah Terkunci dalam Mobil di Bogor

BOGOR – Dua anak terjebak dalam mobil di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor. Keduanya berhasil dikeluarkan oleh petugas Tim Rescue Damkar dalam kondisi selamat.

Komandan Regu (Danru) 3 Rescue Damkar Kabupaten Bogor M. Ridwan peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 21 Juli 2024. Dilaporkan ada dua anak kecil yang sedang bermain terjebak dan terkunci di dalam mobil milik ayahnya sendiri.

"Pas bapaknya nyuci mobil, anaknya main ke dalam mobil terus kekunci dan anaknya gak bisa buka," kata Ridwan dalam keterangannya, Senin (22/7/2024).

Orangtuanya sempat mencoba membuka pintu mobil tetapi tidak berhasil. Akhirnya, meminta pertolongan Damkar Kabupaten Bogor untuk mengevakuasi.