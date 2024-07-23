Pengacara Sebut Mobil Mini Cooper Disita Penyidik Bukan Milik Sandra Dewi

JAKARTA - Penyidik Kejagung sudah menyita mobil Mini Cooper milik tersangka Harvey Moeis (HM) sebagai barang bukti kasus korupsi timah yang menjerat suami artis Sandra Dewi itu. Meski nomor polisinya tertulis 'SDW', tapi mobil itu diklaim bukan milik Sandra Dewi.

"Mobil itu tidak ada yang atas nama ibu Sandra Dewi. Itu pemberian dari Pak HM," kata Harris Arthur Hedar, kuasa hukum Harvey Moeis di di Kejari Jakarta Selatan, Senin (22/7/2024).

Harvey Moeis bersama 16 tersangka korupsi timah lainnya telah dilimpahkan oleh Kejagung ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Proses pelimpahan itu juga bersamaan dengan sejumlah barang bukti yang telah disita oleh penyidik atas kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Dari data pelimpahan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, Kejagung menyerahkan 11 bidang tanah bangunan, 8 unit mobil, 88 Tas branded, 41 jenis perhiasan, 400 ribu USD, uang Rp 13,5 Miliar, dan logam mulia.