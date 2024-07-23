Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Putuskan Gerindra Usung Eks Panglima GAM Muzakir Manaf di Pilgub Aceh 2024

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |01:30 WIB
Prabowo Putuskan Gerindra Usung Eks Panglima GAM Muzakir Manaf di Pilgub Aceh 2024
Muzakir Manaf (Foto: ANTARA/Syifa Yulinnas)
A
A
A

JAKARTA - Partai Gerindra memutuskan mengusung Muzakir Manaf alias Mualem sebagai bakal calon gubernur Aceh 2024-2029. Dukungan kepada mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Pilgub 2024 diputuskan langsung oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

"Untuk Aceh, beliau putuskan calon gubernur yang beliau putuskan untuk maju adalah saudara Haji Muzakir Manaf," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Dukungan Gerindra ke Muzakir Manaf ini bukan kali pertama, karena pada Pilgub Aceh 2017, Gerindra juga mengusung Muzakir Manaf berpasangan dengan kadernya TA Khalid.

 BACA JUGA:

Muzakir Manaf yang merupakan mantan wakil gubernur Aceh dan Ketua Umum Partai Aceh punya hubungan spesial dengan Prabowo. Mualem pendukung setia Prabowo di Pilpres 2014, 2019, dan 2024.

Partai Aceh yang digawangi Mualem juga berkoalisi dengan Gerindra di beberapa pemilu terakhir.

Halaman:
1 2
      
