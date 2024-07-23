Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2024 di Papua

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |04:40 WIB
Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2024 di Papua
Rombongan Ibu Negara Iriana tiba di Jayapura, Papua (Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana dijadwalkan menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2024 di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua, Selasa (23/7/2024).

“Presiden Jokowi bersama Ibu Iriana direncanakan akan menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2024 yang digelar di Istora Papua Bangkit,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana dalam keterangan.

Iriana, Wury Ma'ruf Amin, bersama para anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua pada Senin, 22 Juli 2024. Pesawat TNI AU Boeing 737-400 yang membawa Ibu Iriana, Ibu Wury, beserta rombongan tiba di Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura sekitar pukul 16.15 WIT.

 BACA JUGA:

Tampak menyambut Iriana dan Wury di bawah tangga pesawat yaitu para Ibu OASE yang telah tiba di Jayapura, Ibu Juliet Izak Pangemanan, Ibu Eva Mathius Fakhiri, dan Ketua TP PKK Provinsi Papua Ibu Linda Onibala.

Halaman:
1 2
      
