Polri Sita 959 Botol Obat Perangsang Sesama Jenis untuk Pesta Seks

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menyita 959 botol obat perangsang sesama jenis karena mengandung bahan berbahaya.

"(Pengungkapan kasus peredaran) bahan berbahaya, atau dikenal dengan obat perangsang, yang berhasil kita ungkap sebanyak 959 botol dan 710 kotak," kata Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa di Mabes Polri Jakarta Selatan, Senin (22/7/2024).

Mukti menjelaskan, obat yang didapatkan dari China itu akan dijual para pelaku kepada kelompok sesama jenis. Bahkan dia tidak menampik bahwa bahan berbahaya tersebut kerap digunakan untuk pesta seks.

"obat perangsang ini digunakan oleh kelompok tertentu untuk melakukan hubungan seksual," katanya.

Mukti mengungkap, pihaknya juga telah menetapkan tiga tersangka pada kasus tersebut, yakni RCL selaku importer poppers di Bekasi Utara, P selaku importer poppers di Banten, dan MS selaku rekan kerja P.

"Untuk kasus obat perangsang, nih kalau obat perangsang agak seru nih, ya tersangkanya 3, RCL, P, dan MS," katanya.

(Salman Mardira)