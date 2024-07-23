Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dede Mengaku Dilarang Iptu Rudiana Bersaksi di Sidang Kasus Vina Cirebon

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |03:29 WIB
Dede Mengaku Dilarang Iptu Rudiana Bersaksi di Sidang Kasus Vina Cirebon
Jumpa pers Dede dan tim pengacara PERADI terkait kasus Vina Cirebon di Kantor PERADI Jakarta Timur (Foto: MPI/Widya)
A
A
A

JAKARTA - Saksi kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto (30) membuat pengakuan mengejutkan. Dede mengaku dilarang oleh Iptu Rudiana datang untuk bersaksi dalam sidang kasus kematian Vina dan Eky di Pengadilan Negeri Cirebon saat diadili tujuh terpidana pada 2016.

Hal itu diungkap Dede dalam jumpa pers di Kantor Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Jakarta Timur, Senin (22/7/2024).

"Saya tidak pernah (bersaksi) sama sekali (di pengadilan). Dipanggil ada, tapi enggak datang, takut cuma saya nanya ke Pak Rudiana 'Pak ini ada surat panggilan dari pengadilan kata Pak Rudiana udah enggak usah datang biarin aja," kata Dede didampingi Ketua Umum PERADI Otto Hasibuan dan politikus Gerindra Dedi Mulyadi.

 BACA JUGA:

Iptu Rudiana merupakan ayah almarhum Eky. Rudiana kala itu menjabat Kasat Narkoba Polres Cirebon dan Dedi mengaku takut dengannya sehingga rela membuat kesaksian palsu ke penyidik terkait kematian Vina dan Eky.

Dia pun tidak tahu menahu alasan dirinya dipanggil ke pengadilan. "Tidak tahu hanya menerima suratnya aja," katanya.

Ketua PERADI Otto Hasibuan mengatakan bahwa ada kekeliruan dalam surat panggilan pengadilan itu. Sebab Dede, kata Otto mengaku tidak pernah datang ke pengadilan dan memberikan keterangan hingga di bawah sumpah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/525/3050744/pembunuhan-83tB_large.jpg
Saksi Arfan Ungkap Keberadaan Sudirman di Malam Terbunuhnya Vina dan Eky
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/337/3048197/saka_tatal-OkPl_large.jpg
Hari Ini, Saka Tatal Diperiksa Mabes Polri soal Kesaksian Palsu Aep dan Dede
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/337/3046781/pembunuhan-o2zj_large.jpg
Saka Tatal Sumpah Pocong, MUI: Kearifan Lokal yang Ada sejak Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/525/3046683/saka_tatal-gj31_large.jpg
Keluarga Semakin Yakin Saka Tatal Tak Terlibat Bunuh Vina-Eky Usai Sumpah Pocong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/337/3046653/saka_tatal-DGTC_large.jpg
Detik-Detik Saka Tatal Sumpah Pocong Disaksikan Ratusan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/525/3043888/pembunuhan-ZsvI_large.jpg
Kantongi Bukti Baru, Rivaldi Terpidana Kasus Vina Cirebon Siap Ajukan PK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement