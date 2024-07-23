4 Calon Penantang Anies di Pilkada Jakarta, Bagaimana Peta Persaingannya?

JAKARTA - Pilgub DKI Jakarta menyedot perhatian khalayak. Sejumlah tokoh pun mulai digadang-gadang bersaing memperebutkan kursi orang nomor satu di Jakarta. Di antara sejumlah nama, Anies Baswedan masih jadi sosok yang paling potensial maju dan punya elektabilitas tinggi.

Terbaru, Anies Baswedan menerima dukungan langsung dari Partai NasDem. Partai yang dipimpin Surya Paloh itu kembali mencalonkan Anies setelah sebelumnya mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu di panggung Pilpres 2024. Selain Nasdem, Anies sudah mengantongi dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Berdasarkan survei Proximity Indonesia periode 16-25 Mei 2024, Anies meraih suara 18,50 persen. Survei melibatkan 800 responden yang dipilih secara proporsional dari 80 kelurahan di Jakarta.

Lantas siapa saja calon pesaing Anies di Pilgub DKI? Berikut ulasannya:

1. Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dianggap potensial untuk maju di Pilgub DKI 2024. Keduanya pernah bentrok di Pilgub Jakarta 2017 yang panas, diwarnai polarisasi dan politik identitas.

Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno kala itu menang di putaran kedua, mengalahkan duet Ahok-Djarot Saiful Hidayat.

Berdasarkan survei Proximity, jika Anies mendapat 18,50 persen suara, maka Ahok mengekor di posisi dua dengan 14 persen.

Sementara survei Litbang Kompas pada 15-20 Juni 2024 dengan melibatkan 400 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencupilkan sistematis bertingkat di Jakarta, menunjukkan perolehan Anies 29,8% dan Ahok 20,0%

Margin of error survei ini kurang lebih 4,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.

2. Ridwan Kamil

Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil juga dianggap kuat untuk bertempur di Pilgub DKI Jakarta. Berdasarkan survei Provimity, Ridwan Kamil berada di posisi ketiga setelah Anies dan Ahok, dengan perolehan 12,50 persen.

Ridwan Kamil pun mendapatkan dukungan dari Partai Gerindra untuk maju di DKI. Hal itu diungkapkan

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jakarta, Ahmad Riza Patria.

"Di Jakarta, Gerindra masih mendukung Kang RK ya,” ucapnya, 21 Juli 2024.

Sementara itu, Partai Golkar masih melihat perkembangan apakah Ridwan Kamil dicalonkan di Jakarta atau kembali bertarung di Pilgub Jabar 2024.