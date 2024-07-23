Hari Anak Nasional 2024, Ketua DPR: Pembentukan Dunia Digital Ramah Anak Jadi Atensi Bersama

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai bahwa pentingnya dunia digital yang sehat bagi anak. Hal itu disampaikan sekaligus menyambut peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2024 yang jatuh pada 23 Juli.

Menurutnya, perlindungan anak di ranah digital perlu menjadi perhatian seluruh pihak. Apalagi, kata Puan, kemudahan akses digital untuk anak dan tanpa pengawasan dinilai dapat timbulkan konsekuensi.

"Perlindungan terhadap anak di ranah daring dan digital perlu menjadi atensi bersama. Hal ini karena kemudahan akses yang didapatkan tanpa pengawasan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan anak rentan menjadi korban kejahatan online," kata Puan, Selasa (23/7/2024).

Menurutnya, perlu memahami dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi bagi anak-anak. Jika melihat era digitalisasi saat ini, kata Puan, tentu anak zaman sekarang memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya.

"Anak-anak zaman sekarang memang perlu melek teknologi, namun tetap perlu pendampingan orang tua agar terhindar dari dampak negatif teknologi itu sendiri," tutur Puan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 88,9% anak usia 5 tahun ke atas di Indonesia sudah mengakses internet untuk media sosial. Kemudian sebanyak 66,13% anak mengakses internet untuk mendapat informasi atau berita dan 63,08% lainnya untuk hiburan.

Puan menilai, dampak baik dari kemajuan teknologi untuk karakter anak-anak yang masuk dalam generasi digital saat ini antaralain adalah aktif dalam mengekspresikan diri, memiliki wawasan yang luas, menyukai kebebasan, ingin memiliki kontrol hingga memiliki kemampuan adaptasi teknokogi yang baru.

“Itu adalah hal positif yang dapat dikembangkan untuk menjadikan anak Indonesia semakin kreatif dan unggul,” tutur Puan.