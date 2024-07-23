Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Pertimbangan Gerindra Usung Ahmad Luthfi Maju di Pilgub Jateng 2024

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |09:54 WIB
Ini Pertimbangan Gerindra Usung Ahmad Luthfi Maju di Pilgub Jateng 2024
Ahmad Luthfi. (Foto: Polda Jateng)
A
A
A

JAKARTA - Partai Gerindra mengungkapkan pertimbangan mengusung Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi untuk maju sebagai calon gubernur di Pilgub Jateng 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani menjelaskan pertimbangan pihaknya mengusung Ahmad Luthfi setelah sebelumnya nama Ketua DPD Gerindra Jateng Sudaryono bakal maju di Pilgub sebelum dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian.

“Karena kita merasa bahwa Pak Luthfi adalah Kapolda Jawa Tengah dan beliau orang Jawa Tengah. Cukup lama bekerja sebagai Kapolda di sana, beliau cukup memahami kondisi Jawa Tengah dan beliau mempersiapkan diri sudah cukup lama,” kata Ahmad Muzani, Selasa (23/7/2024).

Untuk Sudaryono, Muzani menuturkan, dengan jabatan yang diemban sebagai Wamentan, rasanya tak bisa memegang dua posisi.

“Sementara Pak Daryono adalah anak muda yang baru saja ditugasi menjadi Wakil Menteri Pertanian sehingga beliau merasa perlu untuk membagi tugas tidak bisa dua-duanya dipikul,” ujarnya.

“Keputusan, ya diputuskan lebih dulu, kemudian Daryono diminta untuk berkonsentrasi kepada upaya tentang food estate dan penguatan-penguatan tentang stok pangan dan seterusnya karena Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang ketika kita kampanye juga intensitasnya terhadap persoalan pertanian, pupuk juga cukup intensif,” sambung dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/337/3169113/rahayu-3Ptk_large.jpg
Fraksi Gerindra Segera Nonaktifkan Rahayu Saraswati dari DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168609/ahmad_dhani-POv3_large.jpg
Diperintah Prabowo Jangan Pamer, Ahmad Dhani Usulkan DPR Bentuk UU Anti-Flexing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/337/3165290/immanuel-xYml_large.jpg
Jadi Tersangka KPK, Immanuel Ebenezer Bakal Diberhentikan sebagai Anggota Gerindra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159743/prabowo-CGQn_large.jpg
Prabowo Tunjuk Sugiono Sebagai Sekjen Gerindra, Muzani Jadi Ketua Dewan Kehormatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/337/3144905/gerindra-EyJj_large.jpg
Ini Wejangan Megawati saat Bertemu Dasco
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/337/3144887/gerindra-9y4A_large.jpg
Bertemu Megawati, Dasco Ngaku Tak Ajak PDIP Gabung Kabinet
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement