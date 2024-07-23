Ini Pertimbangan Gerindra Usung Ahmad Luthfi Maju di Pilgub Jateng 2024

JAKARTA - Partai Gerindra mengungkapkan pertimbangan mengusung Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi untuk maju sebagai calon gubernur di Pilgub Jateng 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani menjelaskan pertimbangan pihaknya mengusung Ahmad Luthfi setelah sebelumnya nama Ketua DPD Gerindra Jateng Sudaryono bakal maju di Pilgub sebelum dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian.

“Karena kita merasa bahwa Pak Luthfi adalah Kapolda Jawa Tengah dan beliau orang Jawa Tengah. Cukup lama bekerja sebagai Kapolda di sana, beliau cukup memahami kondisi Jawa Tengah dan beliau mempersiapkan diri sudah cukup lama,” kata Ahmad Muzani, Selasa (23/7/2024).

Untuk Sudaryono, Muzani menuturkan, dengan jabatan yang diemban sebagai Wamentan, rasanya tak bisa memegang dua posisi.

“Sementara Pak Daryono adalah anak muda yang baru saja ditugasi menjadi Wakil Menteri Pertanian sehingga beliau merasa perlu untuk membagi tugas tidak bisa dua-duanya dipikul,” ujarnya.

“Keputusan, ya diputuskan lebih dulu, kemudian Daryono diminta untuk berkonsentrasi kepada upaya tentang food estate dan penguatan-penguatan tentang stok pangan dan seterusnya karena Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang ketika kita kampanye juga intensitasnya terhadap persoalan pertanian, pupuk juga cukup intensif,” sambung dia.