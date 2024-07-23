Keseruan Jokowi Bareng Anak-Anak Papua, Diserbu saat Adakan Kuis Pancasila

Presiden Jokowi peringati Hari Anak Nasional di Papua. (Foto: Youtube Sekpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-40 di Istora Papua Bangkit, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Selasa (23/7). Anak-anak Papua pun antusias saat Jokowi memberikan kuis tentang Pancasila.

Dalam acara yang dihadiri ribuan anak-anak itu, Jokowi dan Iriana memberikan kuis terkait Pancasila. Jokowi pun meminta anak-anak yang hapal Pancasila untuk maju. Sontak, anak-anak langsung maju menghampiri Jokowi dan Iriana. Terlihat Paspampres dengan sigap melakukan penjagaan.

"Sini coba maju yang hapal Pancasila," kata Jokowi.

Jokowi pun cukup bingung karena banyak anak-anak yang maju ke depan. Dirinya pun meminta para anak-anak untuk mundur kembali.

"Sebentar saya tunjuk baru maju. Kembali ke tempat semua, kembali ke tempat semua. Kembali ke tempat nanti ditunjuk baru maju, ditunjuk baru maju," kata Jokowi.

Anak-anak pun kembali duduk. Akhirnya, Jokowi memilih tiga anak untuk maju ke depan. Salah satunya anak perempuan bernama Cicilia. Cicilia langsung diminta menyebut Pancasila.

Namun, Cicilia tampak salah menyebutkan sila ke-3. Jokowi berkelakar bahwa tidak mudah menghapal Pancasila di samping dirinya.