Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Keseruan Jokowi Bareng Anak-Anak Papua, Diserbu saat Adakan Kuis Pancasila

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |10:05 WIB
Keseruan Jokowi Bareng Anak-Anak Papua, Diserbu saat Adakan Kuis Pancasila
Presiden Jokowi peringati Hari Anak Nasional di Papua. (Foto: Youtube Sekpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-40 di Istora Papua Bangkit, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Selasa (23/7). Anak-anak Papua pun antusias saat Jokowi memberikan kuis tentang Pancasila.

Dalam acara yang dihadiri ribuan anak-anak itu, Jokowi dan Iriana memberikan kuis terkait Pancasila. Jokowi pun meminta anak-anak yang hapal Pancasila untuk maju. Sontak, anak-anak langsung maju menghampiri Jokowi dan Iriana. Terlihat Paspampres dengan sigap melakukan penjagaan.

"Sini coba maju yang hapal Pancasila," kata Jokowi.

Jokowi pun cukup bingung karena banyak anak-anak yang maju ke depan. Dirinya pun meminta para anak-anak untuk mundur kembali.

"Sebentar saya tunjuk baru maju. Kembali ke tempat semua, kembali ke tempat semua. Kembali ke tempat nanti ditunjuk baru maju, ditunjuk baru maju," kata Jokowi.

Anak-anak pun kembali duduk. Akhirnya, Jokowi memilih tiga anak untuk maju ke depan. Salah satunya anak perempuan bernama Cicilia. Cicilia langsung diminta menyebut Pancasila.

Namun, Cicilia tampak salah menyebutkan sila ke-3. Jokowi berkelakar bahwa tidak mudah menghapal Pancasila di samping dirinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement