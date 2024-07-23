Hari Anak Nasional 2024, Begini Permintaan Anak Indonesia ke Jokowi

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana hadiri peringatan Hari Anak 2024 di Jayapura (Foto: tangkapan layar)

JAKARTA - Forum anak nasional menyampaikan suara anak Indonesia di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2024 di Jayapura, Papua, Selasa (23/7/2024).

Ada lima anak yang menyampaikan suara anak Indonesia tersebut. Hal yang pertama yang disampaikan mengenai pemenuhan hak sipil anak.

"Untuk pemenuhan hak sipil anak kami memohon kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengoptimalkan edukasi mengenai prosedur pembuatan dan pentingnya kepemilikan kartu identitas anak, akta kelahiran, kartu keluarga dan administrasi kependudukan lainnya," kata anak-anak tersebut di hadapan Presiden Jokowi.

Suara lainnya yang disampaikan yakni terkait masih terbatasnya akses dan fasilitas pendidikan di beberapa daerah yang menyebabkan anak-anak tidak memiliki kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan.

"Untuk itu kami memohon kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi dan kebijakan pada sistem pendidikan di Indonesia terkait peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan pengembangan kurikulum yang adiktif, serta pemerataan fasilitas pendidikan yang ramah anak secara menyeluruh. Terkhusus wilayah 3T," ungkapnya.

