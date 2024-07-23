Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Anak Nasional 2024, Begini Permintaan Anak Indonesia ke Jokowi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |10:07 WIB
Hari Anak Nasional 2024, Begini Permintaan Anak Indonesia ke Jokowi
Presiden Jokowi dan Ibu Iriana hadiri peringatan Hari Anak 2024 di Jayapura (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Forum anak nasional menyampaikan suara anak Indonesia di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2024 di Jayapura, Papua, Selasa (23/7/2024).

Ada lima anak yang menyampaikan suara anak Indonesia tersebut. Hal yang pertama yang disampaikan mengenai pemenuhan hak sipil anak.

"Untuk pemenuhan hak sipil anak kami memohon kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengoptimalkan edukasi mengenai prosedur pembuatan dan pentingnya kepemilikan kartu identitas anak, akta kelahiran, kartu keluarga dan administrasi kependudukan lainnya," kata anak-anak tersebut di hadapan Presiden Jokowi.

Suara lainnya yang disampaikan yakni terkait masih terbatasnya akses dan fasilitas pendidikan di beberapa daerah yang menyebabkan anak-anak tidak memiliki kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan.

"Untuk itu kami memohon kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi dan kebijakan pada sistem pendidikan di Indonesia terkait peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan pengembangan kurikulum yang adiktif, serta pemerataan fasilitas pendidikan yang ramah anak secara menyeluruh. Terkhusus wilayah 3T," ungkapnya.

Berikut Suara anak Indonesia yang disampaikan:

Suara anak Indonesia

Satu untuk pemenuhan hak sipil anak kami memohon kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengoptimalkan edukasi mengenai prosedur pembuatan dan pentingnya kepemilikan kartu identitas anak, akta kelahiran, kartu keluarga dan administrasi kependudukan lainnya.

Kedua melihat kondisi perkawinan anak yang masih darurat di berbagai provinsi di Indonesia yang berdampak pada berbagai kondisi sosial seperti anak putus sekolah, penelantaran pada anak dan stunting.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/338/3156639/hari_anak-NLxK_large.jpg
Ribuan Anak dan Selvi Gibran Ceria Meriahkan HAN 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038157/hari-anak-nasional-2024-1-138-anak-binaan-terima-pengurangan-masa-pidana-i5v43HW5c1.jpg
Hari Anak Nasional 2024, 1.138 Anak Binaan Terima Pengurangan Masa Pidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038149/hari-anak-nasional-2024-jokowi-belajar-belajar-belajar-sudah-Hvcv95FWuq.jpg
Hari Anak Nasional 2024, Jokowi: Belajar, Belajar, Belajar Sudah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038131/han-2024-ketua-dpr-pembentukan-dunia-digital-ramah-anak-jadi-atensi-bersama-e4RSYTQguZ.jpg
Hari Anak Nasional 2024, Ketua DPR: Pembentukan Dunia Digital Ramah Anak Jadi Atensi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038052/jokowi-hadiri-puncak-peringatan-hari-anak-nasional-2024-di-papua-mLhjTJUtTA.jpg
Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2024 di Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/337/2851553/han-2023-dpr-ruu-kia-jamin-kesehatan-ibu-dan-anak-BGVnqbeAHJ.jpg
HAN 2023, DPR: RUU KIA Jamin Kesehatan Ibu dan Anak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement