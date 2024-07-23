Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Anak Nasional 2024, Jokowi: Belajar, Belajar, Belajar Sudah!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |10:17 WIB
Hari Anak Nasional 2024, Jokowi: Belajar, Belajar, Belajar Sudah!
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Negara Iriana Jokowi menghadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2024 di Jayapura, Selasa (23/7/2024).

Kepala Negara berpesan anak-anak di Indonesia termasuk di Papua agar dipersiapkan masa depannya. Bukan hanya pintar, kata Jokowi, tapi anak-anak perlu berwawasan dan berkarakter.

"Ya kita melihat ke depan anak-anak ini harus betul-betul disiapkan. Tidak hanya pintar, tidak hanya pandai tetapi juga berwawasan dan berkarakter. Saya kira anak-anak ke depan harus disiapkan kepintarannya, kepandaiannya, wawasannya dan karakternya," kata Jokowi.

Jokowi mengapresiasi meriahnya acara Puncak peringatan Hari Anak Nasional di Papua. Dirinya mengaku tidak memberikan pidato pada acara tersebut, karena ingin berinteraksi dengan anak-anak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/338/3156639/hari_anak-NLxK_large.jpg
Ribuan Anak dan Selvi Gibran Ceria Meriahkan HAN 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038157/hari-anak-nasional-2024-1-138-anak-binaan-terima-pengurangan-masa-pidana-i5v43HW5c1.jpg
Hari Anak Nasional 2024, 1.138 Anak Binaan Terima Pengurangan Masa Pidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038142/hari-anak-nasional-2024-begini-permintaan-anak-indonesia-ke-jokowi-bG6gKV604E.jpg
Hari Anak Nasional 2024, Begini Permintaan Anak Indonesia ke Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038131/han-2024-ketua-dpr-pembentukan-dunia-digital-ramah-anak-jadi-atensi-bersama-e4RSYTQguZ.jpg
Hari Anak Nasional 2024, Ketua DPR: Pembentukan Dunia Digital Ramah Anak Jadi Atensi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038052/jokowi-hadiri-puncak-peringatan-hari-anak-nasional-2024-di-papua-mLhjTJUtTA.jpg
Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2024 di Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/337/2851553/han-2023-dpr-ruu-kia-jamin-kesehatan-ibu-dan-anak-BGVnqbeAHJ.jpg
HAN 2023, DPR: RUU KIA Jamin Kesehatan Ibu dan Anak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement