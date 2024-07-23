Hari Anak Nasional 2024, Jokowi: Belajar, Belajar, Belajar Sudah!

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Negara Iriana Jokowi menghadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2024 di Jayapura, Selasa (23/7/2024).

Kepala Negara berpesan anak-anak di Indonesia termasuk di Papua agar dipersiapkan masa depannya. Bukan hanya pintar, kata Jokowi, tapi anak-anak perlu berwawasan dan berkarakter.

"Ya kita melihat ke depan anak-anak ini harus betul-betul disiapkan. Tidak hanya pintar, tidak hanya pandai tetapi juga berwawasan dan berkarakter. Saya kira anak-anak ke depan harus disiapkan kepintarannya, kepandaiannya, wawasannya dan karakternya," kata Jokowi.

Jokowi mengapresiasi meriahnya acara Puncak peringatan Hari Anak Nasional di Papua. Dirinya mengaku tidak memberikan pidato pada acara tersebut, karena ingin berinteraksi dengan anak-anak.