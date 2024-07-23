Gerindra Dukung Kapolda Jateng di Pilkada 2024, PDIP: Kami Tidak Takut!

JAKARTA - Wakil Sekteraris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Bidang Komunikasi Adian Yunus Yusak Napitupulu menegaskan pihaknya tidak takut dengan langkah yang diambil Partai Gerindra dengan mendukung Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi pada Pilkada 2024.

Adian mengatakan, peluang abuse of power bisa terjadi dengan pengusungan tersebut. Ia pun menegaskan, PDI Perjuangan tidak takut dengan hal itu.

"Ya, semua peluang abuse of power bisa saja terjadi, tapi kalau ditanya apakah kemudian kami takut? Enggak!" kata Adian Napitupulu saat ditemui di Hotel Seruni, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024).

BACA JUGA: Ini Pertimbangan Gerindra Usung Ahmad Luthfi Maju di Pilgub Jateng 2024

Adian menyatakan, pihaknya hanya takut bila masih ada rakyat yang miskin, menderita dan memilih pemimpin yang salah.

"Kita lebih takut kalau rakyat miskin, kita lebih takut kalau rakyat menderita, kita lebih takut kalau kemudian rakyat memilih pemimpin yang salah," kata Adian.