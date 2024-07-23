Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gerindra Dukung Kapolda Jateng di Pilkada 2024, PDIP: Kami Tidak Takut!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |14:41 WIB
Gerindra Dukung Kapolda Jateng di Pilkada 2024, PDIP: Kami Tidak Takut!
Adian Napitupulu bilang PDIP tidak takut dengan langkah Gerindra dukung Kapolda Jateng pada Pilkada 2024 (Foto : MNC Media/Achmad F)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Sekteraris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Bidang Komunikasi Adian Yunus Yusak Napitupulu menegaskan pihaknya tidak takut dengan langkah yang diambil Partai Gerindra dengan mendukung Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi pada Pilkada 2024.

Adian mengatakan, peluang abuse of power bisa terjadi dengan pengusungan tersebut. Ia pun menegaskan, PDI Perjuangan tidak takut dengan hal itu.

"Ya, semua peluang abuse of power bisa saja terjadi, tapi kalau ditanya apakah kemudian kami takut? Enggak!" kata Adian Napitupulu saat ditemui di Hotel Seruni, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024).

Adian menyatakan, pihaknya hanya takut bila masih ada rakyat yang miskin, menderita dan memilih pemimpin yang salah.

"Kita lebih takut kalau rakyat miskin, kita lebih takut kalau rakyat menderita, kita lebih takut kalau kemudian rakyat memilih pemimpin yang salah," kata Adian.

