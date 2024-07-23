PDIP Gelar Pelatihan Pemenangan Pilkada 2024, Andika Perkasa Jadi Pemateri

Andika Perkasa jadi salah satu pemateri pelatihan PDI Perjuangan jelang Pilkada 2024 (Foto: MNC Media)

JAKARTA - PDI Perjuangan menggelar pelatihan nasional tim pemenangan Pilkada 2024 untuk 80 daerah di Hotel Seruni, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024).

Pada pelatihan gelombang ketiga ini, PDI Perjuangan mengundang mantan Panglima TNI Andika Perkasa dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Ketua Panitia Pelatihan Nasional Tim Pemenangan Pilkada Gelombang ke-3 2024, Aris Setiawan Yodi menjelaskan, pihaknya turut mengundang sejumlah tokoh internal dan eksternal untuk mengisi materi pelatihan bagi calon kepada daerah dan timnya.

"Kali ini kita kedatangan langsung Bu Tri Rismaharini, Mensos, dan juga nanti ada Pak Andika Perkasa,” kata Aris, sebelum pelatihan nasional pemenangan Pilkada 2024.

Pada pelatihan gelombang kedua, kata Aris, pihaknya juga mengundang tokoh eksternal yakni, mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sebagai pemberi materi.

“Ini kalau di pelatihan sebelumnya ada Prof. Mahfud yang sudah menjelaskan terkait bagaimana bidang hukum itu bekerja di Pilkada nanti," tuturnya.