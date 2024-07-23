Pesawat Boeing TNI AU Diterjunkan Cari Kapal LCT Cita XX yang Hilang Kontak di Timika

Pesawat TNI AU turut mencari kapal LCT XX yang hilang di perairan Timika (Foto : Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Tim SAR gabungan mengerahkan Pesawat Boeing 737-200 Surveillance milik TNI AU untuk menelusuri keberadaan Kapal LCT Cita XX yang hilang kontak di perairan Timika-Yahukimo. Kapal tersebut dilaporkan hilang kontak sejak Senin, 15 Juli 2024.

Tim SAR baru menerima laporan Kapal LCT Cita XX hilang kontak pada Jumat, 19 Juli 2024. Tim SAR langsung melakukan operasi pencarian terhadap kapal yang hilang kontak tersebut. Total, sudah empat hari tim SAR melakukan operasi pencarian Kapal LCT Cita XX.

"Pencarian hari ke-4 tim sar gabungan direncanakan akan menggunakan pesawat Boeing 737-200 Surveillance milik TNI AU yang direncanakan akan melakukan penyisiran lewat udara dengan pengamatan kamera pesawat yang lebih efektif dalam memantau setiap tempat yang dicurigai terdapat kapal LCT Cita XX," kata Kepala Kantor SAR Timika, I Wayan Suyatna melalui keterangan resminya, Selasa (23/7/2024).

Namun, tim SAR terkendala cuaca untuk melakukan penelusuran lewat udara. Sebab, kata I Wayan Suyatna, cuaca di daerah Timika saat ini sedang hujan dan berkabut. Sehingga, Pesawat Boeing 737-200 saat ini masih menunggu cuaca cerah untuk dapat diterbangkan.

"Dikarenakan cuaca saat ini masih hujan dan kabut sehingga tim sar gabungan masih standby di Bandara Mozes Kilangi Timika untuk bersiap melakukan pencarian jika cuaca sudah kembali membaik," terang I Wayan Suyatna.

Selain melalui jalur udara, tim SAR juga mengintensifkan pencarian Kapal LCT Cita XX lewat jalur laut. KRI Teluk Lada 521 dilaporkan masih terus menyisir perairan laut dalam di sekitar Timika-Asmat.