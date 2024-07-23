Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesawat Boeing TNI AU Diterjunkan Cari Kapal LCT Cita XX yang Hilang Kontak di Timika

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |15:01 WIB
Pesawat Boeing TNI AU Diterjunkan Cari Kapal LCT Cita XX yang Hilang Kontak di Timika
Pesawat TNI AU turut mencari kapal LCT XX yang hilang di perairan Timika (Foto : Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tim SAR gabungan mengerahkan Pesawat Boeing 737-200 Surveillance milik TNI AU untuk menelusuri keberadaan Kapal LCT Cita XX yang hilang kontak di perairan Timika-Yahukimo. Kapal tersebut dilaporkan hilang kontak sejak Senin, 15 Juli 2024.

Tim SAR baru menerima laporan Kapal LCT Cita XX hilang kontak pada Jumat, 19 Juli 2024. Tim SAR langsung melakukan operasi pencarian terhadap kapal yang hilang kontak tersebut. Total, sudah empat hari tim SAR melakukan operasi pencarian Kapal LCT Cita XX.

"Pencarian hari ke-4 tim sar gabungan direncanakan akan menggunakan pesawat Boeing 737-200 Surveillance milik TNI AU yang direncanakan akan melakukan penyisiran lewat udara dengan pengamatan kamera pesawat yang lebih efektif dalam memantau setiap tempat yang dicurigai terdapat kapal LCT Cita XX," kata Kepala Kantor SAR Timika, I Wayan Suyatna melalui keterangan resminya, Selasa (23/7/2024).

Namun, tim SAR terkendala cuaca untuk melakukan penelusuran lewat udara. Sebab, kata I Wayan Suyatna, cuaca di daerah Timika saat ini sedang hujan dan berkabut. Sehingga, Pesawat Boeing 737-200 saat ini masih menunggu cuaca cerah untuk dapat diterbangkan.

"Dikarenakan cuaca saat ini masih hujan dan kabut sehingga tim sar gabungan masih standby di Bandara Mozes Kilangi Timika untuk bersiap melakukan pencarian jika cuaca sudah kembali membaik," terang I Wayan Suyatna.

Selain melalui jalur udara, tim SAR juga mengintensifkan pencarian Kapal LCT Cita XX lewat jalur laut. KRI Teluk Lada 521 dilaporkan masih terus menyisir perairan laut dalam di sekitar Timika-Asmat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/519/3162481/mayat-m1lu_large.jpg
Ngeri, Pria Tewas Terjatuh dari Kapal Ferry di Tengah Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/340/3160792/kapal-6Wz3_large.jpg
Kapal Cepat Dolphin II Tenggelam di Pelabuhan Sanur, 2 Turis Asing Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/340/3160190/basarnas-ZOEq_large.jpg
KM Rezki Hilang di Perairan Pesisir Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/340/3158188/tim_sar-n3lD_large.jpg
Kapal Bocor di Pesisir Selatan, 16 Penumpang Termasuk WNA Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/338/3149746/nelayan-FYlz_large.jpg
Mesin Kapal Mati, 25 Nelayan Terombang-ambing di Perairan Kepulauan Seribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/609/3070702/kapal_tenggelam-C2Mk_large.jpg
Breaking News! Kapal Bintang Tamalate Kecelakaan di Perairan Takalar, Lima Orang Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement