HOME NEWS NASIONAL

Menebak Siapa Cawagub Anies: Dua Nama Menguat, Salah Satunya Petinggi Partai

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |15:31 WIB
Menebak Siapa Cawagub Anies: Dua Nama Menguat, Salah Satunya Petinggi Partai
Anies Baswedan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anies Baswedan resmi diusung Partai Nasdem di Pilgub DKI Jakarta 2024. Ia dipastikan kembali maju di pesta demokrasi untuk warga Jakarta tersebut.

Dalam deklarasi itu, Anies mengajukan beberapa syarat untuk bisa diusung Nasdem, dua diantaranya adalah kebebasan dan keleluasaan memilih calon wakil gubernur, dan cawagub yang terpilih tidak dari Partai Nasdem.

Nama-nama beken pun beredar untuk posisi Cawagub, mulai dari Rano Karno,  hingga Sohibul Iman.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai duet Anies-Rano Karno cukup bagus bila terealisasikan. Namun, apakah PKS yang sudah menyodorkan nama Shohibul Iman sebagai pendamping Anies mau legowo menyerahkan Bacawagub ke PDIP.

"Muncul wacana duet Anies-Rano Karno bagus itu ideal dengan PDIP yang menyodorkan tentu dinamikanya dinamis bisa iya bisa juga tidak berkembang tergantung, apakah Anies mau keluar dari PKS? keluar dari bayang bayang tadi Anies-Shohibul Iman karena Anies butuh dukungan PKS," kata Ujang.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Hermawi Taslim menjelaskan bahwa Anies diberikan keleluasaan sepenuhnya untuk memilih Cawagub.

Hermawi menekankan bahwa pendamping yang akan dipilih Anies tidak boleh dari unsur kader Partai NasDem.

Halaman: 1 2
1 2
      
