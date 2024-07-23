107 Calon Anggota Kompolnas Lolos Seleksi: Ada Jurnalis hingga Purnawirawan TNI-Polri

JAKARTA - Sebanyak 107 calon anggota Kompolnas lolos seleksi administrasi periode 2024-2028. Mereka terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari aktivis hingga jurnalis.

"Setelah dilakukan verifikasi berkas administrasi peserta yang dinyatakan lolos sejumlah 107 orang terdiri dari 87 laki-laki dan 20 perempuan," ujar Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Kompolnas, Hermawan Sulistyo pada wartawan, Selasa (23/7/2024).

Menurutnya, lolosnya 107 calon itu diputuskan pasca Pansel Kompolnas melaksanakan Rapat Pleno ke-2 dalam tahapan pelaksanaan seleksi administrasi peserta Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional pada hari Senin, 22 Juli 2024 di Jakarta.

Adapun pendaftaran Seleksi Administrasi Peserta Calon Anggota Kompolnas Periode 2024-2028 yang dilaksanakan mulai tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024, dengan jumlah pendaftar sebanyak 137 orang terdiri dari 14 laki-laki dan 23 perempuan.