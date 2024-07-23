Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anies Baswedan Didukung PKB pada Pilkada Jakarta, tapi Tak Diundang ke Mukernas

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |15:39 WIB
Anies Baswedan Didukung PKB pada Pilkada Jakarta, tapi Tak Diundang ke Mukernas
Wasekjen PKB Syaiful Huda mengatakan Anies Baswedan tidak diundang dalam acara Mukernas (Foto : MNC Media/Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Anies Baswedan didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pilkada Jakarta 2024, namun Anies tidak diundang pada acara peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-26 sekaligus Mukernas PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan, agenda hari ini hanya mengundang ketua umum partai politik saja.

"Enggak (diundang Anies), kebetulan kita hanya mengundang ketua-ketua umum," kata Huda di JCC kepada wartawan.

Dirinya tak menjabarkan lebih detail siapa saja ketua umum partai politik yang hadir dalam agenda ini. "Kita tunggu saja, yang jelas banyak ketua umum yang akan hadir," sambungnya.

Huda menjelaskan, agenda itu sebagai rangkaian startegi PKB untuk kemenangan Pilkada Serentak 2024. Dia menyebut Mukernas akan membahas berbagai isu-isu strategis terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Ini bagian dari rangkaian Harlah yang ke-26 PKB, yang kebetulan mengusung 'Menang Pilkada, Menangkan Rakyat' yang bagian dari rangkaian itu, siang hari ini kita akan melaksanakan Mukernas," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/337/3156645/cak_imin-vP0N_large.jpg
Pesan Cak Imin Sebelum Melepas PKB Run Fest 5K 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/337/3156606/cak_imin-WOVa_large.jpg
PKB Akan Undang Presiden Prabowo pada Puncak Harlah 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/337/3156291/pkb-JVfH_large.jpg
PKB Kumpulkan Ribuan Kader Eksekutif dan Legislatif, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3155033/cak_imin-6Tmr_large.jpg
Ketika Cak Imin Tanding Padel Lawan Menpora: Baru 2 Kali Main, Wajar Kalau Tak Bisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/337/3072615/ketua_fraksi_pkb_mpr_ri_neng_eem_marhamah_zulfa_hiz-Daue_large.jpg
Fraksi PKB MPR Dukung Presiden Terpilih Prabowo Naikkan Gaji Hakim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038603/puji-cak-imin-tokoh-fenomenal-mardiono-saya-tunggu-kabarnya-untuk-nyalon-gubernur-RAmUuCq1vv.jpg
Puji Cak Imin Tokoh Fenomenal, Mardiono : Saya Tunggu Kabarnya untuk Nyalon Gubernur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement