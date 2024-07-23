Anies Baswedan Didukung PKB pada Pilkada Jakarta, tapi Tak Diundang ke Mukernas

JAKARTA - Anies Baswedan didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pilkada Jakarta 2024, namun Anies tidak diundang pada acara peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-26 sekaligus Mukernas PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan, agenda hari ini hanya mengundang ketua umum partai politik saja.

"Enggak (diundang Anies), kebetulan kita hanya mengundang ketua-ketua umum," kata Huda di JCC kepada wartawan.

Dirinya tak menjabarkan lebih detail siapa saja ketua umum partai politik yang hadir dalam agenda ini. "Kita tunggu saja, yang jelas banyak ketua umum yang akan hadir," sambungnya.

Huda menjelaskan, agenda itu sebagai rangkaian startegi PKB untuk kemenangan Pilkada Serentak 2024. Dia menyebut Mukernas akan membahas berbagai isu-isu strategis terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Ini bagian dari rangkaian Harlah yang ke-26 PKB, yang kebetulan mengusung 'Menang Pilkada, Menangkan Rakyat' yang bagian dari rangkaian itu, siang hari ini kita akan melaksanakan Mukernas," sambungnya.