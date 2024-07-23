Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Malam Ini Pukul 18.30 WIB, Rakyat Bersuara "SAKA AJUKAN PK, MENANG DI DEPAN MATA?" bersama Aiman Witjaksono, Farhat Abbas, Komjen Pol Susno Duadji dan Para Narasumber Kredibel, Live hanya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |15:42 WIB
SAKA  Tatal, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini kembali menjadi sorotan. Setelah menjalani hukuman yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri (PN) Cirebon, Saka kini mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Dan kasus ini akan kembali dibahas dalam episode terbaru Rakyat Bersuara bersama Aiman Witjaksono, Yenti Garnasih, Pitra Romadoni, Komjen Pol Susno Duadji dan para narasumber kredibel lainnya malam ini.

Pasca berhasilnya Pegi Setiawan di Praperadilan, kini giliran Saka Tatal yang melakukan perlawanan demi memulihkan nama baiknya. Sidang PK yang dijadwalkan akan digelar besok di PN Cirebon diharapkan dapat membawa keadilan yang lebih jelas bagi Saka.

Tim hukum Saka berargumen bahwa kesaksian baru dari Okta dan bukti lainnya dapat membuktikan bahwa Saka tidak bersalah atas tuduhan yang selama ini menjeratnya. Mengajukan PK bukanlah hal yang mudah.

Proses ini membutuhkan bukti baru yang kuat dan relevan yang dapat menggoyahkan putusan sebelumnya. Dalam hal ini, kesaksian Okta yang menguatkan alibi Saka menjadi poin utama dalam permohonan PK tersebut.

