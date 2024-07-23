Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Bantah Anggaran Makan Bergizi Rp7.500 : Untuk Generasi Penerus Tidak Boleh Pelit!

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |15:53 WIB
Gibran Bantah Anggaran Makan Bergizi Rp7.500 : Untuk Generasi Penerus Tidak Boleh Pelit!
Gibran tinjau uji coba program makan bergizi gratis di Bogor (Foto : MNC Media/Putra R)
A
A
A

 

BOGOR - Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka, meninjau uji coba makan bergizi gratis di SDN 2 dan SDN 3 Sentul, Kabupaten Bogor, Selasa (23/7/2024).

Dia pun mencontohkan untuk menu hari ini makanan yang dibagikan senilai Rp 14.900 seporsi yang terdiri dari nasi, ayam, sayur, buah hingga susu.

Hal itu sekaligus membantah anggaran program makan bergizi gratis untuk anak-anak dipotong hingga Rp7.500.

"Anggarannya (makan bergizi gratis) akan dipotong sampai Rp 7.500 itu tidak benar," kata Gibran usai meninjau uji coba makan bergizi gratis di SDN 2 dan SDN 3 Sentul, Kabupaten Bogor.

"Jadi untuk anak-anak kita, untuk para generasi penerus kita tidak boleh pelit. Jadi hari ini Rp 14.900," tegasnya.

Sedianya, program ini terus diuji coba sampai Oktober 2024. Sambil menampung berbagai masukan dari semua lapisan terkait program tersebut.

"Nanti kita pingin mendapatkan masukan dari anak-anak, orang tua, guru-guru, komite, siapapun, ahli gizi juga silakan. Jadi nanti kalau ada yang kurang atau perlu dievaluasi, akan kita follow up," tuturnya.

Nantinya, menu pada makan bergizi gratis ini akan menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Sehingga, anggaran setiap daerah tidak akan sama.

