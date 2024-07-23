Cak Imin Bekelakar Mau Maju Pilgub Jakarta 2024 di Acara Mukernas PKB

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berkelakar akan maju dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Hal itu disampaikan saat membuka harlah Ke-26 dan Mukernas PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (23/7/2024).

Mulanya Cak Imin menyapa seluruh peserta Mukernas. Setelah itu dia lantas menyinggung kemacetan yang ada di Jakarta sehingga membuat para ketua DPW telat ke agenda penting PKB tersebut.

"Selamat memasuki kota Jakarta yang macet. Tadi agak telat, Sekjen marah-marah kepada ketua DPW, saya belain," ujar Cak Imin dalam sambutannya, Selasa (23/7/2024).

Menurutnya, bukan salah ketua DPW karena telat ke acara itu, akan tetapi kemacetan Jakarta yang memang belum bisa ditanggulangi. Karena itu, jika dia maju di Pilgub DKI permasalahan kemacetan ini akan menjadi fokus utamanya.

"Karena ketua DPW telat enggak salah, yang salah macetnya Jakarta, apa perlu kita nyalon Gubernur Jakarta saya minta rekomendasi satu memutus ketua umum menjadi calon gubernur DKI Jakarta," ujarnya.

"Bisa enggak dihasilkan di rakernas," kata Cak imin disambut tawa peserta Mukernas.