Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Program Makan Bergizi Gratis, Gibran: Menunya Sesuai Masukan Murid, Orangtua hingga Guru

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |16:08 WIB
Program Makan Bergizi Gratis, Gibran: Menunya Sesuai Masukan Murid, Orangtua hingga Guru
Wakil Presiden Terpilih, Gibran Rakabuming Raka (Foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Program makan bergizi gratis akan diuji coba hingga Oktober 2024. Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka memastikan program ini terus digodok untuk mencari skema yang tepat dan lainnya.

"Kita akan uji coba terus sampai bulan Oktober. Jadi menunya diakali berbeda dan kita pengen dapat masukan dari anak-anak, murid, orang tua murid, guru-guru, komite, siapapun ahli gizi juga silahkan. Kalau ada yang kurang, perlu boleh dievaluasi akan segera kita follow up," kata Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka usai meninjau uji coba makan bergizi gratis di Bogor, Selasa (23/7/2024).

Berbagai skema akan disiapkan untuk mendukung program ini. Misalnya bisa dengan memanfaatkan UMKM, warung kecil, warteg ataupun katering.

"Dan juga mungkin memungkinkan juga orang tua murid bergotong-royong untuk ikut menyajikan makanan siang gratis ini," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180486//wakil_bgn-twJ3_large.jpg
Viral Mobil Berlogo Badan Gizi Nasional Angkut Babi, BGN Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180285//makan_bergizi_gratis-EljB_large.jpg
BGN: Batas Kapasitas Produksi Harian SPPG 3.000 Porsi per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180207//makan_bergizi_gratis-T4A8_large.jpg
BGN Minta Semua SPPG Wajib Patuhi Tata Kelola Program MBG 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180182//presiden_prabowo-O6XE_large.jpg
BGN: Prabowo Optimistis Target 82,9 Juta Penerima Manfaat MBG Tercapai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179575//subhan_penggugat_ijazah_gibran_di_pn_jakpus-Qslf_large.jpg
Para Tergugat Mangkir, Sidang Gugatan Ijazah Gibran Ditunda Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179487//gibran-b2ZC_large.jpg
Sidang Gugatan Ijazah SMA Gibran Kembali Digelar Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement