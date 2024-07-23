Program Makan Bergizi Gratis, Gibran: Menunya Sesuai Masukan Murid, Orangtua hingga Guru

BOGOR - Program makan bergizi gratis akan diuji coba hingga Oktober 2024. Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka memastikan program ini terus digodok untuk mencari skema yang tepat dan lainnya.

"Kita akan uji coba terus sampai bulan Oktober. Jadi menunya diakali berbeda dan kita pengen dapat masukan dari anak-anak, murid, orang tua murid, guru-guru, komite, siapapun ahli gizi juga silahkan. Kalau ada yang kurang, perlu boleh dievaluasi akan segera kita follow up," kata Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka usai meninjau uji coba makan bergizi gratis di Bogor, Selasa (23/7/2024).

Berbagai skema akan disiapkan untuk mendukung program ini. Misalnya bisa dengan memanfaatkan UMKM, warung kecil, warteg ataupun katering.

"Dan juga mungkin memungkinkan juga orang tua murid bergotong-royong untuk ikut menyajikan makanan siang gratis ini," ungkapnya.