Sosok Kades Supono, Ketua Pemuda Pancasila yang Intimidasi dan Usir Wali Murid Pelapor Pungli

JAKARTA - Oknum Ormas Pemuda Pancasila Supono diduga mengintimidasi warga di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dalam video viral yang beredar, Supono beserta rekan rekannya mengintimidasi seorang warga bernama Sugiyono di kediamannya.

"Klien kami menelepon katanya dia ditelepon oleh pak Sabit yang ngakunya sebagai kepala desa Jatimulyo, pak Sabit menyampaikan, nanti habis maghrib rumahnya mau didatangin oleh kepala desa Menganti dan Pemuda Pancasila (PP) terkait laporan dan aduan kepada LPKSM," kata Sugiyono dikutip, Selasa (23/7/2024).

Sugiyono pun merekam aksi intimidasi Supono dan akan membawa rekaman tersebut ke kantor Polisi. "Saya rekam (aksi intimidasi itu) langsung saya kirim rekamanya ke Polres Kebumen, agar kalau nanti terjadi sesuatu bisa langsung terdeteksi diketahui oleh polisi," katanya.

Informasi yang dihimpun, Supono merupakan Ketua Pemuda Pancasila sekaligus Kepala Desa Menganti yang diduga mengintimidasi pelapor pungli SD (sekolah dasar) di Kebumen. Dia juga mengaku sebagai Ketua Pemuda Pancasila setempat.

Supono dilantik Bupati Kebumen Arif Sugiyanto sebagai Pengganti Antarwaktu (PAW) Kepala Desa Menganti, Kecamatan Sruweng di pendopo Kabumian pada 12 Desember 2023.