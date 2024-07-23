Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Gempa M5,0 Guncang Halmahera Utara Sore Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |17:00 WIB
Breaking News! Gempa M5,0 Guncang Halmahera Utara Sore Ini
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 5,0 mengguncang Halmahera Utara, Maluku Utara, Selasa 23 Juli 2023, pukul 16.28 WIB. Kedalaman gempa 10 Kilometer.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, pusat gempa berada di 19 km Barat Laut Halmahera Utara, Maluku Utara, pada koordinat 1.63 Lintang Utara – 127.77 Bujur Timur.

"Gempa Mag:5.0, 23-Jul-2024 16:28:37WIB, Lok:1.63LU, 127.77BT (19 km BaratLaut HALMAHERAUTARA-MALUT), Kedlmn:10 Km, Kedlmn:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

Informasi tersebut, menutur BMKG, mengutamakan kecepatan sehingga belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
