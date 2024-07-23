Advertisement
Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |17:02 WIB
GRUP idola asuhan SM Entertainment, WayV siap menggelar konser tunggal perdana di Indonesia. Konser bertajuk 2024 WayV Concert in Jakarta akan digelar pada 5 Oktober 2024 di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Sementara promotor telah menyiapkan skema harga tiket per kategori untuk acara tersebut.

Jadwal pembelian tiket akan dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama adalah presale khusus keanggotaan Way Zen Ni dilangsungkan 1 Agustus 2024, pada pukul 12.00 hingga 22.00 WIB.

Sedangkan general sale dimulai pukul 12.00 WIB. Mereka yang beranggotakan WaY Zen Ni harus melakukan registrasi terlebih dahulu melalui Weverse Shop pada 19 hingga 21 Juli 2024. Ada 5 kategori yang dapat dipilih untuk konser WayV tersebut antara lain cat 1 seharga Rp2,950 ribu hingga cat 5 seharga Rp1,5 juta.

Untuk kategori cat 1, penonton akan berdiri selama konser berlangsung. Sementara untuk kategori cat 2 hingga cat 5, penonton akan duduk selama konser berlangsung dengan nomor kursi yang telah disesuaikan.

Sementara itu, Stray Kids akan merilis Slash, lagu terbaru yang akan menjadi salah satu soundtrack resmi atau ost film Deadpool and Wolverine. Lagu itu akan dirilis 24 Juli, dua hari jelang perilisan global Deadpool and Wolverine pada 26 Juli.

