Soal Lokasi Pelantikan Presiden-Wapres Terpilih, Gibran: Kayaknya di Jakarta

BOGOR - Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan, akan mengikuti di mana saja lokasi pelantikannya bersama Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 mendatang.

"Saya ngikut aja," kata Gibran usai meninjau uji coba makan bergizi gratis di SDN 02 dan SDN 03 Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Selasa (23/7/2024).

Kemungkinan, tambah Gibran, pelantikan dirinya dengan Prabowo Subianto akan digelar di Jakarta. Namun, ia belum diketahui lebih jauh lokasi pastinya.

"Kayaknya di Jakarta," pungkasnya.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keduanya akan melanjutkan ke tahap pelantikan sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

KPU menjadwalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Minggu, 20 Oktober 2024 mendatang.

