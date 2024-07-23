Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Megawati ke Kader PDIP: Bagikan Api Perjuangan!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |19:37 WIB
Pesan Megawati ke Kader PDIP: Bagikan Api Perjuangan!
Megawati Soekarnoputri berpesan agar seluruh kader PDIP terus membagikan api perjuangan (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri berpesan pada seluruh kader partainya yang mengikuti Pelatihan Nasional Tim Pemenangan Pilkada 2024 untuk gelombang ketiga di Hotel Seruni, Cisarua, Kabupaten Bogor, Selasa (23/9/2024).

Pesan tersebut disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, di mana Megawati meminta kader PDI Perjuangan kreatif dan disiplin terhadap setiap keputusan partai.

Selain itu, kata Hasto, Megawati meminta kader untuk militan dan berjiwa petarung.

"Ibu Megawati Soekarnoputri beliau menitipkan salam kepada saudara-saudara sekalian bahwa saudara-saudara sekalian di sini digembleng menjadi kader-kader partai yang militan menjadi kader-kader partai yang punya fighting spirit, bagikan api perjuangan nan tak kunjung padam menjadi kader-kader partai yang kreatif, menjadi kader-kader partai yang taat pada tujuan dan berdisiplin," kata Hasto dalam sambutannya.

Kendati demikian, Hasto meminta para kader PDI Perjuangan bisa mengikuti pelatihan nasional dengan penuh kesadaran untuk mewujudkan negara seperti yang diperjuangkan Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno.

"Maka, pelatihan ini harus saudara ikuti dengan penuh kesadaran jiwa dan raga kita, bahwa kita digembleng untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara yang telah diperjuangkan susah payah oleh Bung Karno Proklamator dan Bapak Bangsa kita," katanya.

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan, Pelatihan Nasional Tim Pemenangan Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan dibuat tertutup untuk gelombang pertama dan kedua. Namun, katanya, PDI-Perjuangan memutuskan membuat secara terbuka pelatihan nasional untuk gelombang ketiga.

Dia berkata, pelatihan nasional yang dibuat terbuka untuk menunjukkan ke rakyat bahwa Megawati dan PDI Perjuangan dalam mempersiapkan pilkada tidak hanya berbicara konsolidasi dan menjaring paslon.

Halaman:
1 2
      
