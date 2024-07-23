Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KAI Daop 1 Jakarta Operasikan KA Sembrani Tambahan Relasi Gambir-Surabaya Pasarturi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |19:54 WIB
KAI Daop 1 Jakarta Operasikan KA Sembrani Tambahan Relasi Gambir-Surabaya Pasarturi
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta akan mengoperasikan perjalanan KA Sembrani Tambahan relasi Gambir-Surabaya Pasarturi PP dengan nomor KA 7010A pada tanggal 24-29 Juli 2024.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko mengatakan, tiket sudah dapat dibeli mulai Selasa (23/7) melalui aplikasi Access by KAI dan seluruh channel penjualan tiket KA lainnya.

Adapun loket di stasiun hanya melayani penjualan tiket go show mulai 3 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api.

“Bagi masyarakat yang siangnya banyak beraktifitas dan harus berangkat keluar kota khususnya jalur Semarang hingga Surabaya, dengan perjalanan kereta api ini berguna untuk mengakomodasi masyarakat atau pengguna jasa kereta api yang ingin pergi ke Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang hingga Surabaya dengan perjalanan dini hari,” kata Ixfan.

KA Sembrani Tambahan relasi Gambir-Surabaya Pasarturi PP dengan nomor KA 7010A akan dioperasikan menggunakan rangkaian Stainless Steel New Generation dengan jadwal keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 00.05 WIB dan tiba di Stasiun Surabaya Pasarturi pukul 08.23 WIB.

Telusuri berita news lainnya
