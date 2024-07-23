Cak Imin Singgung soal Gibran Wapres dan Soeharto Jatuh Usai Lantik Mbak Tutut Jadi Mensos

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar membuka langsung harlah Ke-26 dan Mukernas PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Cak Imin -- panggilan akrabnya -- menyinggung ketika Presiden Soeharto lengser usai melantik anaknya. Dia melihat Indonesia mengalami perubahan yang dramatis usai anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi kontestan pilpres 2024.

"Di dalam negeri kita mengalami satu perubahan yang dramatis. Dulu kita tidak pernah membayangkan Pak Harto yang sekuat itu saja, baru ngangkat Bu Tutut jadi Mensos sudah jatuh," ujar Cak Imin dalam pidato pembukaannya.

"Hari ini, Pak Jokowi bisa menjadikan anaknya (wakil) presiden dan aman-aman saja," sambungnya.

Meski begitu, dirinya tetap bersyukur perubahan dramatis ketika Gibran maju tidak sampai menimbulkan perpecahan.

"Kita bersyukur apapun perubahan dramatis itu Alhamdulillah Indonesia masih aman, nyaman, damai dan bersatu," sambungnya.