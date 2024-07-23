Ketua Harian DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo Hadiri Harlah PKB di JCC

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo turut menghadiri pelaksanaan harlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-26 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024) malam.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Angela tiba sekira pukul 19.36 WIB. Angela terlihat mengenakan kemeja putih berlogo partai Perindo tersebut.

Kemudian, perempuan yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) itu langsung masuk menuju lokasi acara Harlah PKB.

Tidak hanya Angela, sejumlah Petinggi partai politik seperti Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono, Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh, Plt Ketua Umum DPP Partai Persatuan Bulan Bintang (PBB) Fachri Bachmid.

Selain itu, adapula sejumlah petinggi partai politik yang hadir mewakili partainya masing-masing, diantaranya seperti Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

(Khafid Mardiyansyah)