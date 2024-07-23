RPA Perindo Segera Gelar Rakernas, Bakal Perkuat Struktur Organisasi Hingga Tingkat RT

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo bakal menggelar Rakernas pertama pada Desember 2024 mendatang. Dalam Rakernas itu, RPA bakal menguatkan struktur organisasi hingga tingkat RT.

"Yang pastinya dengan mengadakan rakernas ke depan agar sayap partai ini berada di mana-mana. Bukan hanya di provinsi tapi juga di kecamatan sampai RT," kata Ketua Umum RPA Perindo, Jeannie Latumahina, Selasa (22/7/2024).

Selain itu, program kerja RPA Perindo juga akan makin menyasar banyak hal. Misalnya saja RPA Perindo yang biasanya bekerja pada bidang hukum dan pendidikan akan turut menyasar bidang ekonomi.

BACA JUGA: Perindo Ungkap 3 Jurus Utama Hadapi Ancaman Krisis Pangan

Pertimbangan untuk menambahkan fokus pada bidang ekonomi merupakan masukan dari RPA Perindo di daerah. Program kerja ini menurutnya bisa dilakukan mengingat RPA Perindo sudah dikenal banyak kalangan masyarakat.

"Saya melihat ini suatu masukan yang bagus, masyarakat ini sudah berdatangan ke Perindo dari berbagai macam organisasi yang ada," ungkap dia.