RPA Perindo Umumkan Alamat Baru, Kini Bertempat di Jalan Wahid Hasyim Jakpus

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo mengumumkan alamat baru Kantor DPP RPA Perindo. Kini, DPP RPA Perindo akan berkantor di Gedung Sindo, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

"Kami mengumumkan alamat daripada RPA Perindo yang baru di Gedung Sindo lantai 5," kata Ketua Umum RPA Perindo, Jeannie Latumahina, Selasa (22/7/2024).

Jeannie mengatakan posisi alamat baru DPP RPA Perindo ini akan semakin mudah diakses masyarakat yang hendak melakukan pelaporan untuk mendapatkan pendampingan. Apalagi, kantor DPP RPA Perindo yang baru akan tepat berada di ruas jalan.

"Kami berharap dengan posisi yang pas di pinggir jalan, langsung bisa berjumpa dengan RPA Perindo di lantai 5 dalam rangka melapor semua permasalahan yang mereka alaami," sambungnya.

RPA Perindo, kata dia, juga terbuka untuk laporan dari kelompok masyarakat apapun. Hal ini, menurut dia menandakan kehadiran Perindo yang peduli dengan kesejahteraan rakyat.

"RPA welcome dengan siapa aja, karena masalah perempuan dan anak ini masalah yang bukan saja menjadi isu partai Perindo tetapi semua masyarakat Indonesia," tegasnya.

(Khafid Mardiyansyah)