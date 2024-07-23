Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

RPA Perindo Umumkan Alamat Baru, Kini Bertempat di Jalan Wahid Hasyim Jakpus

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |20:20 WIB
RPA Perindo Umumkan Alamat Baru, Kini Bertempat di Jalan Wahid Hasyim Jakpus
A
A
A

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo mengumumkan alamat baru Kantor DPP RPA Perindo. Kini, DPP RPA Perindo akan berkantor di Gedung Sindo, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

"Kami mengumumkan alamat daripada RPA Perindo yang baru di Gedung Sindo lantai 5," kata Ketua Umum RPA Perindo, Jeannie Latumahina, Selasa (22/7/2024).

Jeannie mengatakan posisi alamat baru DPP RPA Perindo ini akan semakin mudah diakses masyarakat yang hendak melakukan pelaporan untuk mendapatkan pendampingan. Apalagi, kantor DPP RPA Perindo yang baru akan tepat berada di ruas jalan.

"Kami berharap dengan posisi yang pas di pinggir jalan, langsung bisa berjumpa dengan RPA Perindo di lantai 5 dalam rangka melapor semua permasalahan yang mereka alaami," sambungnya.

RPA Perindo, kata dia, juga terbuka untuk laporan dari kelompok masyarakat apapun. Hal ini, menurut dia menandakan kehadiran Perindo yang peduli dengan kesejahteraan rakyat.

"RPA welcome dengan siapa aja, karena masalah perempuan dan anak ini masalah yang bukan saja menjadi isu partai Perindo tetapi semua masyarakat Indonesia," tegasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180140//partai_perindo-gzKO_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakernas di Ancol 2-5 November 2025, Usung Semangat ‘Energi Baru Indonesia’
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179938//partai_perindo-n5t4_large.jpg
Partai Perindo Serahkan SK Ketua DPD Lombok Utara ke Fajar Marta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179277//perindo-YCPt_large.jpg
Kepsek SDN Pesanggrahan Berharap Sosialisasi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179276//perindo-rkt9_large.jpg
KPAI Sebut Sosialisi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan di Sekolah Sangat Bermanfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179156//agus-CtjG_large.jpg
Mengimajinasikan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101//perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement