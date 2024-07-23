Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Tanam Tebu Perdana di Merauke: Kedaulatan Pangan Jadi Konsentrasi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |20:30 WIB
Jokowi Tanam Tebu Perdana di Merauke: Kedaulatan Pangan Jadi Konsentrasi
Presiden Joko Widodo tanam tebu perdana di Merauke (Foto: Biro Pers)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Iriana Joko Widodo melakukan penanaman tebu perdana di PT Global Papua Abadi, Kampung Sermayam, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada Selasa (23/7/2024).

Jokowi mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam menjawab krisis pangan global yang dipicu perubahan iklim yang ekstrem.

"Ya ini kita tahu dunia sekarang sedang krisis pangan karena perubahan iklim, panas yang panjang, kering yang panjang, gelombang panas, dan kemandirian pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu harus menjadi konsentrasi," kata Presiden dalam keterangannya usai penanaman.

Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung inisiatif-inisiatif yang berkelanjutan dalam bidang pertanian dan lingkungan. Tidak hanya pemerintahan saat ini, pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto juga akan fokus di bidang pangan dan energi.

"Di sini sudah dicoba, tidak hanya sekali dua kali tapi tidak berhasil. Tapi yang sekarang menurut saya kalau tadi saya melihat mulai dari awal pembibitan dengan _tissue culture_, penanaman beberapa varietas, hasilnya juga kelihatan sudah dicek berapa ton semuanya sudah secara saintifik sudah dijalani," ungkap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga meninjau sejumlah fasilitas dan sarana prasarana yang ada di perusahaan tersebut, di antaranya laboratorium kultur jaringan, pembibitan tebu, perkebunan tebu, hingga persemaian tanaman konservasi. Presiden pun optimistis menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan di kawasan Merauke dan sekitarnya, dengan potensi produksi seperti padi, jagung, dan tebu untuk gula pasir dan bioetanol.

"Kalau melihat lapangannya di sini datar, air juga melimpah saya kira memang kesempatan untuk menjadikan Indonesia lumbung pangan di Merauke dan sekitarnya," ucap Presiden.

