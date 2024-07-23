Bakamla Bangun Sistem Peringatan Dini di Natuna, Maksimalkan Penegakan Hukum di Perbatasan

NATUNA - Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla., melaksanakan Ground Breaking pembangunan Kantor Sistem Peringatan Dini (SPD) Bakamla RI Natuna di Desa Tanjung Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepualaun Riau, Selasa (23/7/2024).

Pembangunan SPD ini merupakan upaya Bakamla RI dalam mengembangkan sarana dan prasarana guna menjalankan tugas dan fungsi Bakamla RI sebagai Keamanan, Keselamatan, dan Penegak Hukum (KKPH) di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Amanat Peraturan Presiden (Perpres) 59 Tahun 2023.

Selain itu, kegiatan juga di isi dengan Penyerahan Sertifikat Lahan Selat Lampa seluas 2 Hektare yang dihibahkan pemerintah Natuna ke Bakamla RI.

Kegiatan diawali dengan penampilan Tarian Persembahan Melayu yang berasal dari Natuna, dilanjutkan sambutan Bupati Natuna Wan Siswandi, sambutan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau (BPPW Kepri) H. Fasri Bachmid, S.T., M.S.P., dan sambutan Kepala Bakamla RI.