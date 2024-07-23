Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Paus Fransiskus Akan ke Indonesia, Muhammadiyah Sambut Gembira

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |21:25 WIB
Paus Fransiskus Akan ke Indonesia, Muhammadiyah Sambut Gembira
Muhammadiyah sambut gembira kedatangan Paus Fransiskis ke Indonesia (Foto : Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Ketua PP Muhammadiyah Membidangi Hubungan Internasional dan Antaragama, Syafiq A. Mughni menegaskan Muhammadiyah menyambut gembira kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada 3 hingga 6 September 2024.

“Tentu Muhammadiyah menyambut dengan gembira atas kedatangan Paus Fransiskus pada bulan September yang akan datang. Ini adalah sebuah kunjungan yang memiliki makna simbolik maupun substansi di dalam membangun persaudaraan kemanusiaan,” ujar Syafiq dalam dialog antar umat beragama secara virtual, Selasa (23/7/2024) malam.

Pada kesempatan itu, Syafiq menceritakan ketika pernah bertemu dengan Paus Fransiskus di Vatikan. “Saya masih sangat teringat apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus ketika bertemu di Vatikan, di akhir dari sebuah pembicaraan saya mengatakan please pray for us. Maka, beliau mengatakan yes, and please pray for us to,” ujarnya.

“Nah ini punya makna yang sampai sekarang Saya ingat betul bermakna bahwa sebagai umat Islam kita membutuhkan doa, membutuhkan apresiasi yang diberikan oleh orang di luar Islam. Dan apa yang beliau katakan juga menandakan bahwa beliau juga membutuhkan sesuatu yang positif dari umat Islam,” katanya.

Karena itu, Syafiq mengatakan kedatangan pemimpin Katolik tertinggi di dunia ini perlu diletakkan dalam kerangka yang lebih luas dalam kehidupan beragama.

“Akan menjadi sangat efektif kalau kita berbicara tentang sesuatu yang positif mengenai agama Katolik, misalnya. Dan demikian juga agama Katolik membicarakan menyampaikan sesuatu yang positif dari umat Islam. Itu akan menjadi kekuatan yang sangat ampuh untuk membangun kehidupan bersama,” ujarnya.

Syafiq pun mengatakan bahwa kunjungan ini juga harus dimaknai bahwa bangsa Indonesia masih terus membutuhkan kesamaan definisi terhadap situasi di tingkat nasional dan juga di tingkat internasional.

