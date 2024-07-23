Indonesia Kirim Ribuan Ulama untuk Belajar Pendidikan Islam di Makkah

JAKARTA - Ketua ASFA Foundation Komjen Pol (Purn) Dr. Syafruddin Kambo mengumumkan kelulusan peserta Pendidikan Kader Ulama/Pendidikan Intensif di Makkah Al-Mukarromah Saudi Arabia, kerjasama ASFA Foundation dengan Universitas Ummul Quro.

Menurut Syafruddin, bahwa tujuan dari pendidikan kader ulama adalah untuk memantapkan wawasan wasatiyyat Islam, memperdalam bahasa arab dan khazanah ilmu-ilmu keIslaman lainnya.

"Mereka akan belajar tentang wasatiyyat Islam, bahasa Arab, Tafsir, Hadis, dan Metode Pendidikan Al-Quran", ujar Syafruddin.

Menurut Syafruddin, bahwa program ini didedikasikan untuk penguatan lembaga pendidikan Islam, ormas Islam, pesantren dan organisasi keIslaman di Indonesia.

Sementara itu, menurut Wakil Ketua Lazis ASFA KH. Anizar Masyhad, program ini adalah gelombang ke lima dari pendidikan yang pernah dilaksanakan di Ummul Quro yang akan diberangkatkan pada bulan September 2024.

"Ada 72 peserta yang lulus berasal dari 25 provinsi di Indonesia, merupakan kader atau utusan dari 72 lembaga pendidikan ataupun ormas Islam/organisasi ke Islaman.