Jadi Komisaris PLN, Andi Arief Dicopot dari Ketua Bappilu Demokrat

JAKARTA - Andi Arief sudah diganti dari Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat setelah diangkat menjadi komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya memastikan bahwa Andi Arief telah diganti posisinya di jabatan struktural partai sebelum ditunjuk menjadi komisaris PT PLN (Persero).

"Sudah, sebelum penetapan di RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)," kata Riefky menjawab pertanyaan waratwan soal pergantian Andi Arief di sela menghadiri harlah PKB ke-26 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Menurut dia, pergantian jabatan ini sangat penting dilakukan. Mengingat, ada peraturan menteri BUMN yang tidak membolehkan seseorang Komisaris BUMN menjabat dalam kepungurusan Partai.