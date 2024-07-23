Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadi Komisaris PLN, Andi Arief Dicopot dari Ketua Bappilu Demokrat

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |21:52 WIB
Jadi Komisaris PLN, Andi Arief Dicopot dari Ketua Bappilu Demokrat
Andi Arief (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Andi Arief sudah diganti dari Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat setelah diangkat menjadi komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya memastikan bahwa Andi Arief telah diganti posisinya di jabatan struktural partai sebelum ditunjuk menjadi komisaris PT PLN (Persero).

"Sudah, sebelum penetapan di RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)," kata Riefky menjawab pertanyaan waratwan soal pergantian Andi Arief di sela menghadiri harlah PKB ke-26 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

 BACA JUGA:

Menurut dia, pergantian jabatan ini sangat penting dilakukan. Mengingat, ada peraturan menteri BUMN yang tidak membolehkan seseorang Komisaris BUMN menjabat dalam kepungurusan Partai.

