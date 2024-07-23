Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gerindra Ajak PKB Gabung Pemerintahan Prabowo : Kita Adalah Cinta Lama

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |23:35 WIB
Gerindra Ajak PKB Gabung Pemerintahan Prabowo : Kita Adalah Cinta Lama
Harlah ke-26 PKB di JCC Jakarta (MPI/Felldy)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad secara langsung mengajak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto periode 2024-2029.

Ajakan itu disampaikan secara terbuka saat Dasco memberikan testimoni di hadapan seluruh kader PKB pada saat acara harlah PKB ke-26 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

 BACA JUGA:

Dasco mulanya mengutip pernyataan Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh yang mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan seluruh elemen Partai politik.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
