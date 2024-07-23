Gerindra Ajak PKB Gabung Pemerintahan Prabowo : Kita Adalah Cinta Lama

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad secara langsung mengajak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto periode 2024-2029.

Ajakan itu disampaikan secara terbuka saat Dasco memberikan testimoni di hadapan seluruh kader PKB pada saat acara harlah PKB ke-26 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Dasco mulanya mengutip pernyataan Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh yang mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan seluruh elemen Partai politik.