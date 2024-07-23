Survei KedaiKOPI : Imam-Ririn Menang Lawan Supian-Intan di Pilkada Depok 2024

DEPOK - Lembaga Survei KedaiKOPI membuat simulasi dua pasangan kandidat di Pilkada Depok 2024 yakni Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq dan Supian Suri-Intan Fauzi. Hasilnya Imam-Ririn unggul jauh dari Supian-Intan.

“Di simulasi dua pasang pun Imam-Ririn mengungguli Supian-Intan dengan 66,9 persen berbanding 26 persen," kata Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga KedaiKOPI, Ibnu Dwi Cahyo dalam keterangannya dikutip, Senin (22/7/2024).

Ibnu menambahkan duet Imam-Ririn masih memiliki kesempatan untuk optimalisasi meski saat ini dua nama tersebut cenderung kuat dibandingkan dengan pasangan lain.

“Popularitas dan elektabilitas Imam-Ririn masih bisa ditingkatkan. Pasangan ini memiliki potensi sangat besar sebagai pemimpin Kota Depok untuk periode 2024-2029," ucapnya.

Ibnu menjelaskan dari sisi popularitas, pengenalan publik terhadap Imam Budi Hartono mencapai 81,2 persen, disusul oleh Ririn Farabi Arafiq 51,6 persen, Intan Fauzi 50,3 persen, dan Supian Suri 44,6 persen.