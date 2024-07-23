Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Survei KedaiKOPI : Imam-Ririn Menang Lawan Supian-Intan di Pilkada Depok 2024

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |06:17 WIB
Survei KedaiKOPI : Imam-Ririn Menang Lawan Supian-Intan di Pilkada Depok 2024
Imam Budi Hartono (PKS Depok)
A
A
A

DEPOK - Lembaga Survei KedaiKOPI membuat simulasi dua pasangan kandidat di Pilkada Depok 2024 yakni Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq dan Supian Suri-Intan Fauzi. Hasilnya Imam-Ririn unggul jauh dari Supian-Intan.

“Di simulasi dua pasang pun Imam-Ririn mengungguli Supian-Intan dengan 66,9 persen berbanding 26 persen," kata Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga KedaiKOPI, Ibnu Dwi Cahyo dalam keterangannya dikutip, Senin (22/7/2024).

Ibnu menambahkan duet Imam-Ririn masih memiliki kesempatan untuk optimalisasi meski saat ini dua nama tersebut cenderung kuat dibandingkan dengan pasangan lain.

 BACA JUGA:

“Popularitas dan elektabilitas Imam-Ririn masih bisa ditingkatkan. Pasangan ini memiliki potensi sangat besar sebagai pemimpin Kota Depok untuk periode 2024-2029," ucapnya.

Ibnu menjelaskan dari sisi popularitas, pengenalan publik terhadap Imam Budi Hartono mencapai 81,2 persen, disusul oleh Ririn Farabi Arafiq 51,6 persen, Intan Fauzi 50,3 persen, dan Supian Suri 44,6 persen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/337/3110668/sengketa_pilkada_depok-NCHZ_large.JPG
Dominasi PKS 20 Tahun Tumbang di Depok, MK Kabulkan Penarikan Gugatan Imam-Ririn
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/09/338/3084034//pilkada_2024-h2fu_large.jpg
Pilkada Depok 2024, Imam-Ririn Dapat Dukungan dari Kiai dan Santri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement